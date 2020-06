Köszöntőbeszédet tart Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke és Tóth László főkonzul Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa részéről. A kiállítást történelmi kontextusba helyezi Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. A tárlatot bemutatja Szebeni Zsuzsanna, a Balassi Intézet MKK vezetője. A rendezvény háziasszonya Marton-Lichtfus Katalin tanácsadó. Közreműködik: Ferencz Csaba előadó.

* Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, a megjelenés dátumával/dátumaival együtt, és kattintson az ott megadott linkre. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva (a webáruházakhoz hasonló módon) bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

* Az apróhirdetési, illetve reklámirodánk mától a megszokott program szerint tart nyitva: hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig. 16, illetve 14 (pénteken) óra után, kérjük, használja a honlapunkon (www.3szek.ro) elérhető online apróhirdetési szolgáltatásunkat. Délután a szerkesztőségben személyesen 16 és 17 óra között kizárólag gyászjelentőt fogadunk el. Háromszék

SZABADTÉRI SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház előadásai a múzeumkertben: június 24-én, szerdán 20.30-tól (esőnap: június 25-én 20.30-tól) Pintér Béla: A sütemények királynője (rendező: Pálffy Tibor); június 27-én, szombaton 20.30-tól (esőnap: június 28-án 20.30-tól) José Rivera: Felhőtektonika (rendező: Bocsárdi László); június 30-án, kedden 20.30-tól (esőnap: július 1-jén 20.30-tól) Andreea Vălean: Ha fütyülni akarok, fütyülök (rendező: Zakariás Zalán).

ONLINE VETÍTÉSEK. A Háromszék Táncegyüttes Facebook-oldalán (facebook.com/haromszek) folytatódik a régi előadások közvetítése. A júniusi események: ma 19 órától Két kezem forgatta, szívem táncoltatta (rendező-koreográfus: Ivácson László, 2012/2013-as évad); 30-án, kedden 19 órától Gábor Áron (rendező-koreográfus: Orza Călin, 2013/2014-es évad).

RTv1. Ma 15 órától: XV. Magyar Zene Fesztivál (gála) – A bukaresti Balassi Intézet által szervezett Magyar Zene Fesztivál 16. kiadásához érkezett és virtuális térbe költözött. A június 25-én kezdődő seregszemle és a díjkiosztó gála is online követhető. * Rendhagyó felvételi a színire – A járványhelyzetben az egyetemi felvételiket is rendhagyó módon tartják meg. Körképünkben bemutatjuk, hogy fognak megküzdeni a bejutó helyekért a színészhallgató-jelöltek Kolozsváron és Marosvásárhelyen. * A Sütő bútorfestő család Vargyason – Hagyományos bútorokat készítenek nemzedékek óta Vargyason a Sütő család mesterei. A bútorfestés és -faragás tradícióját 15 nemzedék adta apáról fiúra 1568-tól napjainkig.

SZENT JÓZSEF-PLÉBÁNIA. Hétköznapi szentmisék a templomban reggel fél nyolckor és este hat órakor. A templomban a maszk viselése kötelező, úgyszintén a távolságtartás is. A templom ajtajára kifüggesztették a szabályokat. A vasárnapi szentmisék továbbra is a plébánia udvarán lesznek 9, 12 és 18 órai kezdettel. Itt csupán a másfél méteres távolság betartása kötelező.

BÚCSÚK. A gelencei egyházközség filiájában, Hilipben a templombúcsút Keresztelő Szent János ünnepén, június 24-én, szerdán 11 órától tartják. A szentmise főcelebránsa és szónoka Kovács Gergely gyulafehérvári érsek. * Szentivánlaborfalván szerdán 18 órától a búcsús szentbeszédet Márkus András, az őrkői Mária, Világ Királynője egyházközség plébánosa tartja.

Civil szervezetek figyelmébe

A Civilek Háromszékért Szövetség – CIVEK június 24-én díjkiosztással egybekötött tisztújító közgyűlést tart Sepsiszentgyörgyön a Sugás vendéglő kerthelyiségében. Háromszéken bejegyzett és működő civil szervezetek jelentkezhetnek, a tagfelvétel egy űrlap kitöltésével helyben és egyszerűen történik. A CIVEK-nek jelenleg 33 háromszéki civil szervezet a tagja, elnöke Bereczki Kinga. További információk a 0744 167 500-as telefonon.

Vízóraolvasás

Kézdivásárhelyen június 23–30. között jogi személyeknél, illetve intézményeknél; Gelencén június 23–26. között; Szentkatolnán június 29-én; Bodzafordulón június 23–30. között jogi személyeknél, intézményeknél, illetve a tömbházak fő vízóráinál; Sepsiszentgyörgyön június 24–30. között lakóközösségeknél; Sepsikőröspatakon június 22–23-án; Gidófalván június 22–23-án; Kovásznán június 22–30. között jogi személyeknél, intézményeknél, illetve a tömbházak fő mérési pontjai­nál olvassák a vízórák állást.

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Catena (telefon: 0267 318 355, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁRA ma 9–19 óráig, szerdán, csütörtökön pénteken 9–17 óráig, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról egyelőre csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro., copii@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

HIVATALI PROGRAM A RENDŐRSÉGNÉL. Újra igényelhető erkölcsi bizonyítvány ma 9–12 és 14–17 óráig. A közlekedésrendészet programja: ma 9–11 és 15–17 óráig.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

ÚJRA LÁTOGATHATÓ a kezelőközpont és a fitneszterem Sugásfürdőn. A kezelőközpont naponta 11–21, a fitneszterem 11– 19 óráig tart nyitva. Előzetes bejelentkezés szükséges a 0731 085 476-os telefonon. A koronavírussal kapcsolatos egészségügyi előírások betartása kötelező.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Folytatja tevékenységét a sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti tánc­stúdiója. A heti program a következő: hétfőn 18 órától és pénteken 18 órától társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ago-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak. Telefon: 0722 233 774.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig várják az érdeklődőket az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodájában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. * Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az iroda ajtajára kifüggesztett szabályzatot.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek jelezhetők hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. folytatja lomtalanítási akció­ját, gyűjti a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat. Ennek részeként zajlik az üvegszüret is: 5 kg palackért, befőttesüvegért 0,5 liter sört adnak a gyűjtőknek. (A sík­üveget lomként szállítják el!) Ma Nagybaconban, szerdán Magyarhermányban és Kisbaconban lomtalanítanak. * Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. Az elszállításról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni.