Új székhelyen a megyei egyesület

Saját tulajdonú székhelyre költözött a Kovászna Megyei Szarvasmarha-tenyésztők Egyesülete. A sepsiszentgyörgyi Csíki negyedben található irodaházban az adminisztratív és az operatív személyzet is új otthonra lelt. A székhelyet múlt szerdán avatták, a megyei egyesület vezetőtestülete mellett helyi gazdaszervezetek, a megye agrárintézményei, a mezőgazdasággal kapcsolatban álló hivatalok képviselői is jelen voltak.

Kovászna Megye Tanácsát Tamás Sándor elnök képviselte. Az elöljáró később közösségi oldalán is reagált az eseményre: „A jó gazdaember először istállót épít, a gazdaságát fejleszti, és csak ezután építi fel a házát. Így tett a Kovászna Megyei Szarvasmarha-tenyésztők Egyesülete is, amely mától Sepsiszentgyörgyön a Csíki negyedi saját székházában folytatja munkáját. Továbbra is számíthatnak a támogatásunkra. Gratulálok a megvalósításhoz!”

„Eddig nem volt saját tulajdonú székhelyünk. Az adminisztratív személyzet a Martinovics utcai bérelt irodában, az operatív alkalmazottak az Árkosi úton dolgoztak. Nehéz volt a kapcsolattartás. Az új székhellyel mindez megoldódott, csoportosítva van az egyesület teljes tevékenysége” – mondta el érdeklődésünkre Jákó Tibor, az egyesület megbízott elnöke, hozzátéve, az ingatlant saját forrásból vásárolták.

A megyei egyesületnek több mint 3300 tagja van. 636 gazda állománya van hivatalos termelési ellenőrzés alatt. A tagok több mint 13 800 szarvasmarhát birtokolnak, minden szarvasmarha után ötlejes tagsági díjat fizetnek.

A Kovászna Megyei Szarvasmarha-tenyésztők Egyesülete 42 alkalmazottat foglalkoztat, közülük 32-en a hivatalos teljesítmény-ellenőrzést végzik, a többiek az egyesület adminisztratív teeendőit látják el.

A székhely megvásárlása után további fejlesztési terveket is szőnek az egyesületnél. „A megbeszélések során körvonalazódott, hogy szükség van egy olyan ingatlanra, ahol a különböző kategó­riájú szarvasmarhák gyűjtőpontját lehet kiépíteni. Itt gyűjtenénk össze a tagságtól az eladó marhákat, kezdve a reformállatoktól, a bikákon, növendéken keresztül egészen a törzskönyvezett, továbbszaporításra alkalmas szarvasmarhákig. Ha egyben, nagy számban értékesíthetjük az állatokat, jobb árat lehet kialkudni” – mutatott rá a lehetséges fejlesztés hasznára Jákó.

Több síkon zajlik a munka

A Kovászna Megyei Szarvasmarha-tenyésztők Egyesülete két alapvető síkon végzi tevékenységét. Elsősorban a tagság, ezen felül azonban akár a teljes gazdatársadalom érdekvédelmében vállal kiemelt szerepet. Néhai Ötvös Mózes elnök vezetésével számos alkalommal szerveztek tüntetést, tiltakozó megmozdulást, nemcsak a megyében, Bukarestben is. Folyamatosan tárgyaltak az agáradminisztráció képviselői­vel, még az épp hivatalban lévő agrárminiszterrel is, kérve az előírások, törvények gazdabaráttá tételét, beleértve a különféle támogatások folyósítását is. Ezt a munkát folytatni kívánják – szögezte le Jákó Tibor.

Az egyesületnek fontos szerepe van a szarvasmarha-tenyésztés szakmai munkájában is. Együttműködik helyi egyesületekkel, más civil szervezetekkel, önkormányzatokkal. Kovászna Megye Tanácsával az AgroSic Közösségek Közti Társulás által tartja a szövetségesi viszonyt. Ugyanakkor jól együttműködik állami agrárintézményekkel, mint például a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökséggel (APIA), a megyei állattenyésztési, szaporodásbiológiai és fajtanemesítési hivatallal (OARZ).

„Köszönetet kell mondanom a szarvas­marha-tenyésztők egyesületének, az évek során példaértékű volt az együttműködésünk” – mondta megkeresésünkre Marius Popica Kovászna megyei APIA-igazgató. Az egyesületnek fontos szerepe van abban, hogy hathatósan támogathassák a szarvasmarha-tenyésztőket. Ez a hivatalos teljesítmény-ellenőrzésben, a gazdák hatékony informálásának terén valósul meg leginkább. Az idei év különösen nehéz volt a koronavírus-járvány miatt, nem találkozhattak személyesen a farmerekkel, így az egyesület csapatmunkával járult hozzá, hogy a szükséges adatok online jussanak el az APIA-hoz – értékelte az igazgató. „Itt az ideje, hogy az egyesületek megtalálják saját helyüket ott, ahol szükség van rájuk. A hatóságoknak megvan a saját szerepük, de az egyesületek kell azok az entitások legyenek, melyek közvetítenek az intézmények és gazdák között. Az egyesületeknek segíteniük kell a gazdákat, folyamatosan támogatniuk kell őket. Ezért munkájukat komolyan, jól szervezetten kell végezniük. A megyei egyesület ezt teszi, a folyamatot néhai Ötvös Mózes indította el, most úgy látszik, a jelenlegi vezetőség is jó irányban halad a munkával. Sok sikert továbbra, és legyenek tudatában annak, hogy fontos szerep hárul rájuk a gazdák tevékenységében” – nyilatkozta Popica.

A Kovászna megyei OARZ igazgatója, Nicolae Radocea ugyancsak jónak ítélte meg a hivatal és az egyesület együttműködését. „Folyamatosan támogattuk az egyesületet, jó volt az együttműködés. Ennek jele az is, hogy az egyesület által folytatott hivatalos tejkontrollban dolgozó szakemberek nagy része korábban az OARZ alkalmazottja volt. Lényegében ezek az emberek tették pontra az ellenőrzést” – hangsúlyozta Radocea. „Lehet, néha voltak olyan döntések, amelyek elégedetlenséget keltettek az egyesületnél, de meg kell érteni, ezeket is azért hoztuk, hogy javuljon a szarvasmarha-tenyésztés minősége” – fűzte hozzá. A munka eredménye abban is látszik, hogy a Kovászna megyei pirostarka-állomány országos szinten az élen van, még ha a farmerek kisebb állatlétszámmal is dolgoznak – vonta le a következtetést Radocea.

Orbán Miklós AgroSIC-igazgató ér­deklődésünkre elmondta: lényegében az általa vezetett szervezet tölti be a kapcsolódó láncszem szerepét a megyei tanács és az egyesület között. „A Kovászna Megyei Szarvasmarha-tenyésztők Egyesülete volt az első civil szervezet, amellyel az AgroSIC együttműködést kezdett. Ez a jó kapcsolat kitartott az elmúlt nyolc évben. Sok sikert kívánok a továbbiakban, hogy az új vezetőség folytatni tudja a munkát, amelyet néhai Ötvös Mózes elnök elkezdett. Az AgroSIC továbbra is partnere az egyesületnek szarvasmarhaszemlék, az AgroFest, más szakmai rendezvények szervezésében” – jelentette ki Orbán Miklós.