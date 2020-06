JÓL HALADNAK A BRASSÓI REPTÉRREL. 20 napos előnyben vannak a brassói repülőtér építői az ütemtervhez képest – jelentette be Adrian Veştea Brassó megyei tanácselnök, aki szerint a leszerződött cégek a szükségállapot idején is szünet nélkül dolgoztak, s a 12 ezer négyzetméteres terminál 30 százalékban már elkészült.

Jelenleg három építkezés folyik a vidombáki repülőtéren: a 36 millió eurós terminál mellett a tereprendezés, a föld alatti infrastruktúra, vezetékek, vízlefolyók, a járdák és a reptéri jelzésrendszer létrehozása is megkezdődött (ezek összértéke 11,5 millió euró), és kilenc másik beruházásé is, amelyek célja a víz- és energiaellátás, a tűzvédelem, illetve az épületek szellőzésének biztosítása, de épülnek a parkolók és bekötőutak is (összesen 2 millió lej értékben). Veștea szerint e két utóbbi építkezés még idén befejeződik, a terminál pedig 90 százalékban elkészül, így nagyon kevés várnivaló marad jövőre. A megyevezető – aki Ludovic Orban kormányfő és Lucian Bode szállításügyi miniszter kíséretében látogatott ki Vidombákra – elmondta, hogy „a jövő repülőterét” építik, amely az Otopeni-i és a kolozsvári után a harmadik legnagyobb légikikötő lesz Romániában, s amely iránt máris több légitársaság is érdeklődést mutatott. (Covasnamedia)

ROSSZUL ALAKUL A NAPELEMPROGRAM. Kudarc fenyegeti a Zöld ház programot – hívja fel a figyelmet a megújuló energiát termelő munkáltatók szövetsége (PATRES), amely Ludovic Orban kormányfőhöz és Costel Alexe környezetvédelmi miniszterhez fordult megoldásért. A programban részt vevő cégek és a visszautasított magánszemélyek tapasztalatai szerint a pályázati iratcsomókat felületesen, összevissza, saját szabályzatuknak is ellentmondva bírálták el a Környezetvédelmi Alap munkatársai. A PATRES aggodalmának és elégedetlenségének ad hangot, amiért a feltöltött iratcsomók felét sem fogadták el (12 718-at, miközben 13 337-et elutasítottak), és elfogadhatatlannak tartja a felsorolt indokokat, miszerint a kivitelezők hiányos iratcsomókat töltöttek fel, hibás vagy lejárt bizonylatokat csatoltak. Felháborítónak tartják, hogy iratcsomók százait utasították vissza arra hivatkozva, hogy az adóhatóság által kibocsátott bizonylaton nincs pecsét és aláírás (elektronikus formában kiállított dokumentumokról van szó…), vagy ha van rajta pecsét, nem látszik jól. Az érvényben levő törvények szerint a pecsét nem kötelező – emlékeztet a szervezet, amelynek tájékoztatása szerint a legtöbb kérést a dokumentumok lejárt érvényessége miatt dobták vissza, holott ezek az iktatáskor még érvényesek voltak. „Nem az állampolgárok hibája, hogy a jelentkezést felfüggesztették: éppen a hatóságnál merült fel a visszaélés gyanúja. Sőt, közleményt is kiadtak arról, hogy elfogadják azokat a bizonylatokat, amelyek a csúszás miatt érvényüket veszítették” – szögezi le a PATRES. A visszautasítottak többsége fellebbezni fog és perelni is kész – tudatják. A Zöld ház programra összesen 113 millió euró európai uniós pénzt hívott le a román kormány, ebből 27 ezer napelemrendszer telepítését lehetne finanszírozni. Egy magánszemély legtöbb 20 ezer lejig terjedő támogatást kaphat, tízszázalékos önrésszel. (Krónika)