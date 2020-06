A politikus úgy vélekedett, hogy a VMSZ a választás egyik győztese, hiszen a rendelkezésre álló adatok szerint annyi képviselője lesz a pártnak a köztársasági parlamentben, amennyi az utóbbi 27 évben nem volt. Utoljára ennyi képviselője a vajdasági magyar közösségnek akkor volt, amikor csak egyetlen magyar pártja volt, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, a rendszerváltozáskor, a kilencvenes évek elején, akkor, amikor a számítások szerint százezerrel több magyar ember élt a Vajdaságban, mint most – húzta alá a pártelnök. Az előzetes eredmények szerint a legnagyobb délvidéki magyar pártnak az eddigi négy helyett kilenc képviselője lesz a belgrádi törvényhozásban.

A vajdasági tartományi parlamentben eddig hat képviselője volt, az előzetes eredmények alapján a következő négy évben tizenöt politikus képviselheti a pártot az újvidéki székhelyű képviselőházban, és így a VMSZ lesz a második politikai erő a Szerb Haladó Párt után. A VMSZ a szavazatok 13,6 százalékát szerezte meg a Vajdaságban, ami megközelíti a magyarok részarányát Szerbia északi tartományában.

Az önkormányzati eredményekről szólva Pásztor István kiemelte, hogy azok még nagyon hiányosak, ám az előzetes adatok biztatóak a magyarok számára fontos helyeken, Magyarkanizsán, Zentán, Kishegyesen, Topolyán és Szabadkán is. A számok azt bizonyítják, hogy a VMSZ önkormányzati szinten emberemlékezet óta nem kapott ennyi szavazatot – fogalmazott a politikus.

A VMSZ becslései szerint a pártra 70 ezer szavazatot adtak le vasárnap. A Vajdaságban a 2011-es népszámlálási adatok szerint mintegy 250 ezer magyar él. Ez az eredmény történelmi, mert bebizonyítottuk, hogy nem igaz az állítás, miszerint nem lehet visszafordítani a történelem kerekét. Némi túlzással azt lehet mondani, hogy a VMSZ megfordította az idő kerekét, és egy folyamatos lefelé menetből fordítani tudott – hangoztatta Pásztor István. Hiszünk abban, hogy itt, a szülőföldünkön lehet emberhez méltóan magyarként élni, és hiszünk abban, hogy érdemes lesz ide hazajönni. Kiemelte: a VMSZ által képviselt nemzetpolitikának nincsen alternatívája.

Pásztor István rámutatott, hogy a vajdasági magyarok újra méltányolták és elismerték az összefogást, azt üzenték nekünk, ezt várjuk el tőletek, és megbüntették azokat, akik újfent nem értették meg az üzenetüket. A legnagyobb délvidéki magyar párt elnöke mindenkit arra szólított fel, hogy csatlakozzon a VMSZ-hez, ugyanis „csak akkor tudjuk megvalósítani a vállalásokat, ha egységesek vagyunk, ha összefogunk”.

A nemzetnek szóló üzenet

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke Pásztor Istvánnak írt levélben méltatta a szerbiai magyar közösség választási sikerét. Úgy fogalmazott: nagy örömmel értesült arról, hogy a vajdasági magyarok a vasárnapi parlamenti választáson újra megmutatták, hisznek az összefogás erejében, és nem félnek saját kezükbe venni a sorsukat. Hozzátette: ha a reménykeltő előrejelzések beigazolódnak, mostantól kétszer annyi magyar képviselő lehet a szerb parlamentben, tartományi szinten a Vajdasági Magyar Szövetség lett a harmadik legerősebb párt, és jó néhány, nemzetünk számára kiemelten fontos település élére kerülhet magyar polgármester. Orbán Viktor szerint aligha kétséges, hogy ez az eredmény az egész nemzetnek szóló üzenet is, amelynek értékét tovább növeli, hogy ezt a sikert az elmúlt évek kemény és kitartó munkája alapozta meg.

Történelmi sikert ért el a VMSZ a hétvégi szerbiai választáson – értékelte Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára is tegnap Budapesten. Szerinte ahhoz, hogy a politikai intézményrendszert a jövőben is meg tudják őrizni, fontos, hogy tartományi szinten erős legyen a magyar képviselet, és úgy dolgozzanak, hogy a többségi társadalom is elismerje a magyarok munkáját. Ehhez nagyban hozzájárult a Magyar Nemzeti Tanács tevékenysége is – hangsúlyozta.

Kiemelte: Pásztor István megerősítette a VMSZ-t az elmúlt években, és olyan politikai párttá formálta, amely összefogja az összmagyarságot a Vajdaságban, azt üzenve: erre a politikai formációra van értelme szavazni. A magyarság azokat az eredményeket hozta, amely számarányainak megfelel, az egész ottani magyarság fontosnak tartotta, hogy részt vegyen a választásokon.

Követendő példa

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is gratulált a VMSZ kimagasló eredményeihez. Szerinte vasárnap győztek és történelmet írtak a vajdasági magyarok. Úgy vélte, hogy sikerük reményt ad, és követendő példaként szolgál a Kárpát-medencében élő minden magyar közösségnek. Szívből gratulálok a kimagasló eredményeikhez! Az a tény, hogy a parlamenti, a vajdasági tartományi és az önkormányzati választáson a korábbinál nagyobb támogatottságot sikerült elérnie a VMSZ-nek, erős képviseletet biztosít, és eredményes esztendőket vetít előre – írta Kelemen Hunor.