Baróton nem igényelték a szülők a vakációs óvodai programot, Kovászna megye másik négy városában összesen 214 kérést nyújtottak be. Van, ahol a nagyobb létszám miatt két csoportban szervezik meg a tevékenységet, de ott is nyitnak, ahol három-négy gyermek jelentkezett. A megyei tanfelügyelőség nyilvántartása szerint tizennégy háromszéki napköziben lesz szünidős program, az említett három már tegnap kezdett, kilenc ovi csak júliusban tart nyitva, nyolc óvoda augusztusban is működik. A gyermekeket ideiglenesen át lehet íratni másik napközibe, ha a tanév elejétől olyan egységben szerepel, ahol adott időszakban zárva tartanak, így minden igénylő szülő találhat olyan óvodát, ahol fogadják a gyermekét.

Tegnap három sepsiszentgyörgyi állami bölcsőde is kinyitott. A Kós Károly utcai egységen kívül az Ady Endre és a Gödri Ferenc Általános Iskola bölcsődei csoportjai kezdték meg működésüket. Sepsiszentgyörgy önkormányzata közölte, az intézményekben a helyek száma korlátozott, ezért azok a gyermekek élveznek előnyt, akik esetében mindkét szülő dolgozik és a nagyszülők nem tudnak vigyázni az unokáikra. Minden intézményben egészségügyi szűrés zajlik, rendszeresen fertőtlenítik a felületeket és a játékokat, betartanak minden, a hatóságok által megszabott intézkedést a gyermekek és az alkalmazottak egészségének megőrzése érdekében. Lázas vagy beteg gyermeket nem fogadnak bölcsődében vagy óvodában, az óvodások nem vihetnek magukkal játékot otthonról.