Hogy ne legyen lapos a kerék

Sepsiszentgyörgyről, az állványt összeállító Vocalcycle műhelytől tucatnyian indultak, a Hatodtetőn pedig az erdővidékiek fogadták, és gurultak be közösen a városközpontba. A kocsma tulajdonosa, Lázár „Lazac” László úgy nyilatkozott, örvendett, amikor az ügy kezdeményezői megkérdezték, felszerelhetik-e a teraszon az állványt: ha alkalma adódik, ő is használja kerékpárját, ráadásul hasznos lehet azon bicikliseknek is, akik nyaranta többször is be-betérnek megpihenni, szívesen mondott tehát igent.

„Nem csak a vendégeket, hanem a barótiakat is várjuk, hogy itt végezzenek el néhány apró javítást kerékpárjukon, vagy felfújják kissé megpuhult kereküket. Nyitáskor gyakran látom, mennyien használják munkába menésre kerékpárjukat, úgyhogy igény biztosan lesz rá” – mondotta. Molnár Hunor és Kerekes Attila bemutatták az állványhoz tartozó különböző szerszámokat, kulcsokat, pumpát. Az állvány költségeit álló két baróti vállalkozó is ott volt az eseményen, de szerényen elhárították a nyilatkozást: nem a reklám, az esetleges köszönetek „bezsebelése” a fontos, hanem az, hogy valami jó és hasznos történjen Baróton – mondották.