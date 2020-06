Május végén Amerikában egy fehér rendőr percekig térdelt egy George Floyd nevű fekete férfi nyakán, aki hiába kérte, hogy hagyja abba, mert nem kap levegőt, az nem szállt le róla, és a férfi nem sokkal később halott volt. Azóta is világszerte rasszizmusellenes tüntetések folynak, „A fekete életek is számítanak” jelszóval.

Április végén Iohannis rálépett a magyarokra, azután meg mindenki, aki él, mozog és nem magyar, az is mind rájuk (sz)állt úgy, hogy már alig kapnak levegőt, és fuldokolnak a magyarellenes kirohanások súlya alatt. Várható volt, hogy ezek után szintén diszkriminációellenes megnyilvánulásokra, tüntetésekre kerül sor nemcsak Romániában, hanem egész Európában, sőt, az egész világon, amelyeknek jelszava „Minden magyar számít”. Elítélendő tettéért Iohannist szintén feljelentették, ugyanúgy, mint az amerikai fehér rendőrt, és az ügyész, aki az esettel foglakozott megállapította, hogy szavait „gyűlöletbeszédnek lehet minősíteni”. Így nem csoda, ha az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít Románia ellen, napirendre tűzi a Romániában dúló idegenellenességet. Angela Merkel német kancellár szőnyegre rendeli Iohannist és felelősségre vonja, aminek következtében Iohannis botschánatot kér. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa felveszi napirendjére a Romániában történteket, mert politikai szakértők azt állítják, azok biztonsági kockázatot jelentenek Európában.

A Soros György által finanszírozott, nem kormányzati emberi jogi szervezetek egy emberként állnak ki a romániai magyarok megbélyegzése ellen, annál is inkább, mivel tudják, hogy a főnök magyar származású. Bukarestben és több európai fővárosban is szimpátiatüntetéseket tartanak a magyarok mellett. A tüntetések a fővárosból átterjednek más romániai nagyvárosokra is, ahol a tüntetők olyan jelszavakat kiabálnak, hogy: Magyarok, veletek vagyunk! A futballhuligánok a bezárt stadionok előtt térdre ereszkedve skandálják, hogy: Magyarok, ne takarodjatok az országból, maradjatok velünk! Az Egyesült Államok, Németország és még néhány Nyugat-Európai ország nagykövetei jelentős romániai személyiségekkel együtt részt vesznek a bukaresti tüntetéseken, táblákat emelnek a magasba, amelyeken az áll: Mi is magyarok vagyunk!

A megmozdulásokon részt vesz Ludovic Orban, aki ígéretet tesz arra, hogy küldöttséget meneszt Olasz- és Spanyolországba a dél-tiroli, a katalán és baszk autonómia tanulmányozására, és megígéri, hogy az úzvölgyi katonatemetőt visszaállítják eredeti állapotába, visszaszolgáltatják a gyulafehérvári Batthyaneumot a katolikus egyháznak, és véglegesen rendezik a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc katolikus iskola sorsát. A tüntetők követelik a Realitatea-plus, valamint a B1 tévéadó bezárását. A kormány sürgősségi eljárással jóváhagyja a Székelyföld megnevezést és a székely szimbólumok használatát. Mikor Iohannis látja, hogy megnyilvánulásai milyen nemzetközi visszhangot váltanak ki és a tüntetéseknek nem akar vége szakadni, karon fogja Dan Tanasăt, és lemennek a tüntetők közé, ahol hamut szórnak fejükre és sűrűn meaculpáznak.

Iohannis elnézést kér magyarellenes „magánvéleményének” hangoztatása miatt, és köszönetet mond Magyarországnak, amiért a járvány ideje alatt egészségügyi segélyszállítmányokat küldött Erdélybe, minek eredményeképpen a román kormánynak lehetősége nyílt az ottani fölös orvosi felszereléseket és védőeszközöket moldvai és havasalföldi megyékbe irányítani. Ugyanakkor háláját fejezi ki, amiért Magyarország gazdasági támogatást nyújt romániai vállalkozóknak, beruházásokat finanszíroz, iskolák, óvodák, stadionok építését, műemlékek restaurálását támogatja, egyszóval azt teszi, ami a román kormánynak és Iohannisnak lenne kötelessége. Megígéri, hogy többé nem vétóz meg olyan törvénykezdeményezéseket, amelyek kedvezőek lennének a romániai magyaroknak.

Hát valahogy így nézne ki, ami Iohannis ominózus magyarellenes kirohanásai után történhetett volna. De egyelőre ott tartunk, hogy a magyarok a rajtuk taposás miatt még mindig nyögnek, és szintén azt ismételgetik, mint George Floyd, hogy nem kapnak levegőt. Ennek ellenére napról napra szorul a hurok nyakuk körül, és aki közelükbe kerül, még egyet-egyet rúg beléjük.