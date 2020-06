Enyhén csökkent a vírus terjedése

Minden hetedik esetet az egészségügyi alkalmazottak köréből jelentették. Az elvégzett tesztek száma 639.322, ebből 8948 esik az elmúlt 24 órára. Így kicsit javult a fertőzöttségi mutató, ami a Digi 24 televízió szerint vasárnap 6 százalékon állt, mint május elején, a szükségállapot végén. Ugyancsak a Digi24 közölte, hogy a százezer lakosra eső fertőzöttek arányát tekintve Románia Európa-szinten a harmadik helyre jött fel az utóbbi napokban (Portugália és Svédország mögé), és az európai átlagot is meghaladta. Ez 16 fertőzött személyt jelent százezer lakosra, nálunk pedig 16,4-nél tartunk, mivel a múlt héten mindennap 300 fölött volt az újonnan igazolt fertőzések száma. Brassó és Vrancea megyében a 100 ezer lakosra eső megbetegedések száma ebben az időszakban meghaladta az 50-et.

Az újonnan megfertőződött személyek között három olyan szebeni beteg is van (két férfi és egy nő), akiket két-három hete – két negatív teszteredmény után – gyógyultnak nyilvánítottak és hazaengedtek. Kezelőorvosuk szerint a koronavírus egy másik törzse fertőzhette meg őket. A fiatalabbik, 48 éves férfi első ízben súlyosan beteg volt, és az intenzív osztályon ápolták, most azonban enyhébb tünetei vannak.

Jelenleg országszerte 200 beteget ápolnak az intenzív osztályon, a gyógyultak száma pedig 17.187.

Az elhalálozásoké sehogy sem akar napi tíz alá csökkeni: tegnap 16 új esetet jelentett a Stratégiai Kommunikációs Csoport, vannak köztük 40 év alattiak is, egyikük semmilyen más betegségben nem szenvedett. A halálos áldozatok száma jelenleg 1539. A június 21-éig jelentett adatok alapján elkészített múlt heti jelentés szerint a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek 47,3 százaléka Suceava, Vrancea, Argeş és Beszterce-Naszód megyében, illetve Bukarestben következett be, ahol ugyanebben az időszakban az új fertőzések 45,7 százalékát jegyezték. Az országos közegészségügyi intézet összesítése szerint a koronavírus miatt elhalálozottak 76,7 százaléka 60 évnél idősebb volt, 93,6 százalékuk pedig más betegségekben is szenvedett. Az elhunytak 58,8 százaléka férfi volt.

Románia területén jelen pillanatban 1241 személy tartózkodik hatósági karanténban, 70.768-an pedig otthoni elkülönítésben, orvosi megfigyelés alatt.

A külföldön élő román állampolgárok körében ez idáig összesen 3601 személyt diagnosztizáltak koronavírussal, az elhalálozások száma változatlanul 115.

Hazaengedik a tünetmentes betegeket

Tíz nap után hazaengedik a kórházból a tünetmentes koronavírusos pácienseket, ha ezzel a kezelőorvosuk is egyetért, de további négy napig otthoni elszigetelésben kell maradniuk, ha a tesztjük pozitív. Ha negatív, akkor a négy napos házi elszigetelés nem kötelező. A tesztelést a beutalást követő nyolcadik napon végzik el, a hazaengedett páciens ellenőrzése és nyomon követése a családorvos, vagy ennek hiányában a megyei közegészségügyi intézet feladata. Mindezt a Nelu Tătaru egészségügyi tárcavezető által kiadott miniszteri rendelet szabályozza, amely azt is leszögezi, hogy az enyhébb vagy súlyosabb tüneteket mutató betegeket nem engedhetik haza tíz nap után, és azokat sem, akik tünetmentesek ugyan, de a következő periódusban olyan kezelésre szorulnak (pl. dialízisre), amit nem lehet otthoni körülmények között elvégezni.