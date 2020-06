Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, a megjelenés dátumával/dátumaival együtt, és kattintson az ott megadott linkre. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva (a webáruházakhoz hasonló módon) bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

* Az apróhirdetési, illetve reklámirodánk mától a megszokott program szerint tart nyitva: hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig. 16, illetve 14 (pénteken) óra után, kérjük, használja a honlapunkon (www.3szek.ro) elérhető online apróhirdetési szolgáltatásunkat. Délután a szerkesztőségben személyesen 16 és 17 óra között kizárólag gyászjelentőt fogadunk el. Háromszék

Színház

SZABADTÉRI SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház előadásai a múzeumkertben: ma 20.30-tól (esőnap: június 25-én 20.30-tól) Pintér Béla: A sütemények királynője (rendező: Pálffy Tibor); június 27-én, szombaton 20.30-tól (esőnap: június 28-án 20.30-tól) José Rivera: Felhőtektonika (rendező: Bocsárdi László); június 30-án, kedden 20.30-tól (esőnap: július 1-jén 20.30-tól) Andreea Vălean: Ha fütyülni akarok, fütyülök (rendező: Zakariás Zalán).

UVDARTÉR TEÁTRUM. Kézdivásárhelyen a kényszermegszakítás után és a nyári szünet előtt az Udvartér Teátrum ismét megnyitja kapuit egy rendhagyó felolvasóest keretében. A Jazz Bistro & Winery udvarán találkozhatnak a művészekkel. Pintér Béla Fácántánc című darabját Pálffy Tibor rendezésében láthatják ma 20.30-tól és június 25-én, csütörtökön 20.30-tól.

Kiállítás

A „PRO PATRIA ET LIBERTATE” – II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választásának emlékére – 1704–2019 című kiállítás Sepsiszentgyörgyön a Lábas Házban július 31-ig látogatható.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adása: 6 órától napindító gondolatok, 6.15-től zsolozsma – reggeli dicséret, 6.40-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 9 órától Görgényi Tünde stúdió­vezető fogadja az imaszándékokat, 9.20-től dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Bátorság, ne féljetek! – Giosanu Leonárddal. Honlap: mariaradio.ro.

Hitvilág

BÚCSÚK. A gelencei egyházközség filiájában, Hilipben a templombúcsút Keresztelő Szent János ünnepén, ma 11 órától tartják. A szentmise főcelebránsa és szónoka Kovács Gergely gyulafehérvári érsek. * Szentivánlaborfalván ma 18 órától a búcsús szentbeszédet Márkus András, az őrkői Mária, Világ Királynője egyházközség plébánosa tartja.

Civil szervezetek figyelmébe

A Civilek Háromszékért Szövetség – CIVEK ma 14 órától díjkiosztással egybekötött tisztújító közgyűlést tart Sepsiszentgyörgyön a Sugás vendéglő kerthelyiségében. Háromszéken bejegyzett és működő civil szervezetek jelentkezhetnek, a tagfelvétel egy űrlap kitöltésével helyben és egyszerűen történik. A CIVEK-nek jelenleg 33 háromszéki civil szervezet a tagja, elnöke Bereczki Kinga. További információk a 0744 167 500-as telefonon.

Szabadtéri tűzzsonglőr-produkció

Az M Stúdió „házhoz” viszi a minőségi szórakozást. Június 26. – július 14. között szabadtéri tűzzsonglőr-produkcióval várják a sepsiszentgyörgyi közönséget, amelyet a város különböző negyedeiben, terein mutatnak be a társulat tagjai. Részletes program és helyszínek az M Stúdió Facebook-oldalán, valamint a www.m-studio.ro honlapon.

Vízóraolvasás

Kézdivásárhelyen június 30-ig jogi személyeknél, illetve intézményeknél; Gelencén június 26-ig; Szentkatolnán június 29-én; Bodzafordulón június 30-ig jogi személyeknél, intézményeknél, illetve a tömbházak fő vízóráinál; Sepsiszentgyörgyön június 30-ig lakóközösségeknél; Kovásznán június 30-ig jogi személyeknél, intézményeknél, illetve a tömbházak fő mérési pontjainál olvassák a vízórák állását.

Kétnapos kirándulás Udvarhelyszékre

Kétnapos kirándulást szervezek Udvarhelyszékre július 10-én és 11-én: Sepsiszentgyörgy–Bibarcfalva (középkori eredetű református templom), Vargyas (Makovecz Imre tervezte református templom), Oklánd (unitárius templom), Kénos (bivalysajtkóstolás), Oroszhegy, Székelyudvarhely (pálinkakóstolás a kifőzdében és egy csokigyár-manufaktúra megtekintése), Bögöz (református templom), Homoródalmás (az unitárius templom és a sajtkészítő megtekintése, ahol együtt ebédelünk György Attila íróval és irodalmi délutánon veszünk részt). Érdeklődni a melkuhn2000@yahoo.com címen és a 0741 926 776-os telefonszámon lehet. (482)

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Catena (telefon: 0267 318 355, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR ma, csütörtökön és pénteken 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról egyelőre csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro., copii@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

TELEKKÖNYVI HIVATAL. Újraindult az ügyfélfogadás a megyei kataszteri és telekkönyvi hivatalnál. Azok az ügyfelek – magán- és jogi személyek –, akiknek felhasználónévvel és jelszóval hozzáférésük van az országos kataszteri adatbázishoz, továbbra is élhetnek az online ügyintézés lehetőségével. Kéréseket hétfőtől csütörtökig 8.30–14, pénteken 8.30–13 óráig fogadnak, az igényelt dokumentumokat hétfőtől csütörtökig 11–16, pénteken 9.30–13.30 óráig lehet átvenni. Szükség esetén a megyei kataszteri hivatal vezetőségéhez is fordulhatnak az érdeklődők. A különféle beadványokat továbbra is e-mailben vagy postai úton fogadják. Cím: 520008 – Sepsiszentgyörgy, 1918. december 1. út 3. szám; telefon: 0267 314 578, 0267 312 288; e-mail: cv@ancpi.ro, www.ancpi.ro; tájékoztató jellegű, online telekkönyvi kivonatok: ePay.ancpi.ro.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában folytatja szerkesztőségünkben a szerdánkénti ingyenes jogi tanácsadást. A körülményekre való tekintettel a jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben, kérjük, küldjenek felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot is.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig autóra szerelhető kis székely zászlót is lehet kapni a nagy méretű zászlók, lehúzósok, illetve történelmi könyvek mellett.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Sepsiszentgyörgy: Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100; Kovászna: Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897; Kézdivásárhely: Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540; Barót: Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168. E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. * Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az iroda ajtajára kifüggesztett szabályzatot.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. folytatja lomtalanítási akcióját, gyűjti a régi ruhákat, ócska bútorokat, a háztartásban fölöslegessé vált limlomot. Ennek részeként zajlik az üvegszüret is: 5 kg palackért, befőttesüve­gért 0,5 liter sört adnak a gyűjtőknek. (A síküveget lomként szállítják el!) Ma Magyarhermányban és Kisbaconban, csütörtökön Szárazajtán és Uzonkafürdőn lomtalanítanak. * Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. Az elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek jelezhetők hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon.