A csendőrök legutóbb szombaton kergettek el egy medvét a csíkszeredai megyei kórház udvaráról, majd a csobotfalviak – még mielőtt a csendőrök kiértek volna – kergettek vissza egy vadat az erdőbe. Az utóbbi időben medve jelenlétét észlelték a csíkszeredai sípálya környékén is. A Hargita megyei csendőrség szerint a hétvégén 9 hívás futott be a 112-es számra medve miatt: szombaton hat személy riasztott Csíkszeredából és Tusnádfürdőről (a fürdőváros utcáiról négy medvét kergettek vissza az erdőbe a csendőrök), vasárnap ismét Tusnádfürdőn, Csobotfalván és Marosfőn jeleztek medvét, utóbbi a településre többször is visszatért. Hétfő este Székelyudvarhelyen volt medveriadó. (Agerpres)

TANULNI SOHASEM KÉSŐ. A Nemzeti Liberális Párt Vrancea megyei alelnöke úgy döntött, hogy megpróbál leérettségizni, mert enélkül nem tud fontosabb közfunkcióba kerülni. Daniel Moroșanu 42 éves, és annak rendje és módja szerint meg is jelent hétfő reggel az 500 diák egyikeként a román nyelv és irodalom írásbelin. Kijövet azt mondta, a tételek se túl nehezek, se túl könnyűek nem voltak. Moroșanu még a kilencvenes években fejezte be a szakiskolát, ahol autószerelőnek tanult, majd elvégzett egy erdésziskolát, két éve pedig az elméleti líceumot esti tagozaton, és ha sikerül az érettségije (még hátravan a történelem és a földrajz vizsga), menne egyetemre is. Már amennyiben nem lesz polgármester, 2016-ban ugyanis nekifutott, hogy Vidra település vezetését megszerezze, de ez nem sikerült, csak községi tanácsos lett belőle. Moroșanu 2017 óta az NLP Vrancea megyei alelnöke. Állítólag nagyon jóban van Ion Ștefan fejlesztési miniszterrel, akinek egy jó ideig személyi sofőrje is volt. (Transindex)

KÉMTOLLAK AZ ÉRETTSÉGIN. Vélhetően a CIA-nél vagy a SRI-nél szeretne majd elhelyezkedni az a hét diák, akiket puskázáson kaptak hétfőn az érettségin,Vâlcea megyében. Mondjuk nem fognak, mert lebuktak. Plusz jól megbírságolták őket, és a következő két érettségire sem iratkozhatnak be. Az érdekes ebben az, hogy többségük telefonkártyával és vezeték nélküli fülhallgatóval ellátott, úgynevezett kémtollat használt arra a célra, hogy zavartalanul maradhasson ostoba. A szerkezet kívülről úgy néz ki, mint egy átlagos toll, egyáltalán nem feltűnő, a menőbb modelleknél pedig az apró fülhallgató bőrszínű, nehogy kiszúrják a tanárok. A képlet nem bonyolult, a diák a toll segítségével elmondja a tételt a csendestársnak, az pedig diktálja a fülébe a válaszokat. Az eszközt még a legnagyobb elektronikai áruházak is hirdetik másoló golyóstoll címszó alatt, semmi virágnyelv, semmi balladai homály – tudják, kiknek kell. Az ár az extrák függvényében akár ezer lejig is felkúszhat, de a legnépszerűbb modellek olyan 600 lej körül mozognak, a készítők pedig azt ígérik, legalább két órát lehet használni őket egy töltéssel. Érdekes módon éppen ennyit tart egy írásbeli vizsga is. Lehet persze használtan is rendelni ezeket, sőt 40 lejért egy vizsgára bérelni is lehet. (Főtér)