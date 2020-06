Megszületett a kereskedelmi megállapodás arról, hogy idén október és jövő október között összesen 4,2 milliárd köbméter gázt vásárol Magyarország a Gazpromtól – közölte Szijjártó Péter.

Célkitűzésük az, hogy egy háromszor ötéves hosszú távú megállapodást tudjanak kötni, amelyből minden ötödik év végén ki lehet szállni. Ez biztosítja a hosszú távú ellátást és azt is, hogy ha közben adódnak jobb lehetőségek vagy változik a nemzetközi energiapiac, akkor újra lehessen tárgyalni a megállapodást, vagy ki lehessen abból szállni – fogalmazott.

A tárcavezető közölte, hogy az űrkutatási együttműködés fejlesztése tekintetében a politikai szándék mindkét oldalról egyértelmű. Az orosz–magyar együttműködésben szeretnék folytatni azt a három nagy kutatási projektet, amelyben magyar cégek, ipari vállalatok és tudósok technológiai hozzájárulása már most is komoly mértékű. Az elkövetkezendő négy-öt évben ezek a technológiai fejlesztések elérnek odáig, hogy a műszereket fel lehet majd vinni kutatási céllal a nemzetközi űrállomásra. Egyértelműen az a cél, hogy ezeket a műszereket a Nemzetközi Űrállomásra eljuttató csapatban legyen magyar kutató űrhajós is – hangsúlyozta Szijjártó.

Rámutatott, hogy új lehetőséget nyithat meg a kétoldalú együttműködésben a koronavírussal szembeni oltóanyag és terápia kutatása iránti törekvés, mert mindkét ország sikeresen védekezik a járvány ellen. Emlékeztetett rá, hogy az egészségügy, főleg a gyógyszeripar területén a kapcsolatok a két ország között eddig is rendkívül fejlettek voltak, a magyar export több mint egyötöde gyógyszeripari termékekből áll.