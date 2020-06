Egy szokatlan, a járványhelyzet korlátozásaihoz igazodó próbafolyamat után hétfőn bemutatta új, Rézhúron című műsorát a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes. A Székely Nemzeti Múzeum kertjében tartott előadás nézői csepergő esőben is kitartottak, délután és este is megteltek a megengedett számban kihelyezett székek.

Az együttes Bukovina, Székelyföld, Felső-Maros mente, Mezőség és Kalotaszeg zenei- és táncvilágába kalauzolta a nézőket, akikhez hasonlóan a társulat tagjai is kis létszámban jelentek meg. A teremben tartott egyéni próbák után a páros táncot a szabadban gyakorolták, s bár egy tavaszi, nagyobb produkcióval tervezték megünnepelni az együttes fennállásának harmincadik évfordulóját, fontos volt újrakezdeni – mondta lapunk érdeklődésére Deák Gyula, a társulat igazgatója.

Az előadás címét Fazakas Levente prímás hegedűjétől kölcsönözték, ezúttal is, mint korábban többször, hangsúlyosan volt jelen a zene és az ének. A Heveder zenekar és Erőss Judit bukovinai és szováti népdalokat adott elő, Fazakas Albert gyergyói cimbalommuzsikával szólóban is bemutatkozott. A marossárpataki, magyarózdi és mérai táncok mellett az együttes az őrkői cigányok gazdag néptánckincséből is merített.