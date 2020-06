Pár éve Árkoson is van körforgalom. Akkor készült, amikor aszfaltozták az utat, az volt vele a polgármester szándéka, hogy lassítsa a forgalmat a községben. Széles az út a településnek ezen a részén, eddig is gyorsan jártak az autók arrafelé, és az elöljáró jól sejtette, hogy az aszfaltúton még gyorsabb lesz a közlekedés.

Azonban már első perctől sokan ellenezték az ötletet, mert hát minek körforgalom egy olyan útszakaszra, ahol nem jár túl sok autó, valójában nem is nagy elágazásról van szó: itt szalad bele a felső főútba az a mellékutca, amely összeköti a községháznál elágazó két utat. Mindig is egyértelmű volt a sofőrök számára, hogy melyik a főút, kinek van elsőbbsége.

A faluképnek kétségkívül jót tesz ez a gondozott, virágokkal teli sziget, látványos, egy nagyobb település hangulatát sugallja. Kellően nagy is a körforgalom ahhoz, hogy bármilyen jármű viszonylag kényelmesen elforduljon, vagy akár meg is fordulhasson benne. Akkor vajon miért nehezményezte az árkosiak egy része a kialakítását? Talán éppen azért, mert ha nem volna, még könnyebb lenne ott befordulni a buszoknak, kamionoknak, utánfutós traktoroknak bármelyik irányba. És mert lassítja a forgalmat. Ha valaki „fentről”, a falu felső vége felől a lejtőn érkezik, tényleg lassítania kell, hogy egy könnyű kanyarral megkerülhesse a szigetet. Márpedig ez nehezére esik egyes sofőröknek, minek fékezni, kanyarogni, amikor különben szinte egyenes lenne előttük az út, a régi főút.

A körforgalom kialakításának ötlete is érthető, a méltatlankodás is igen, az viszont kevésbé, hogy a sofőrök egy része egyszerűen nem vesz tudomást róla, úgy hajt keresztül rajta, mintha észre sem venné, hogy bizony ez egy táblákkal jelzett, szabályos körforgalom, melynek mindhárom kijárata főút.

Az elején valószínűleg nem is tudta mindenki a faluban, hogy miként kell elsőbbséget adni egy ilyen elágazásnál, szekeresek, biciklisek olykor egészen különleges manővereket hajtottak végre, míg valahogy eligazodtak, hogy ki merre akar menni, és sikerült is bevenniük a kanyart a megfelelő irányba. Most már úgy tűnik, mindenki megtanulta használni, egyedül azok nem használják helyesen, akik nem is akarják.

Néhány nappal ezelőtt, egy délelőtt be kellett vinnem a kisfiamat a városba. Mit sem sejtve, vidáman beültünk az autóba, kiálltam a kapu elől, szabályosan megkerültem a szigetet, és amikor éppen benyomtam volna a gázt, hogy nagyobb sebességre kapcsoljak, a körforgalom másik oldalán elsuhant mellettem a busz olyan sebességgel, hogy megfagyott bennem a vér. Mindketten ugyanazon a kijáraton jöttünk ki, csak én az út jobb oldalán, a busz pedig a balon, mert ő balról kerülte a közepét. Ha nem előre megyek, hanem fordulok a virággrupp körül, nem élnénk, sem én, sem a kisfiam. Ez azért felháborító.

A busz kisvártatva lassított és megállt a megállóban, én pedig mellé érve próbáltam elmutogatni a sofőrnek, hogy ez szabálytalan volt, amikor belepillantok a tükörbe, és látom, hogy egy kamion ugyanúgy, balról kerüli a szigetet. Ha a busznak szabad, ő miért ne próbálná meg? Sajnos így szoktunk ehhez hozzáállni...

Azóta jobban figyelem, hogy ki hogyan közlekedik, ami valójában nem nagy erőfeszítés, mert az ablakból épp oda látok, és egyre szomorúbban tapasztalom, hogy a fentről érkező autók mintegy negyede tudomást sem vesz a szabályokról. Leginkább a buszok, teherautók, traktorok csalnak, iszonyú sebességgel hajtva át a körforgalom egyenesebbik, bal oldalán. Talán épp azért teszik ezt, mert ilyen sebességgel nem lehetne szabályosan megkerülni, lehet, hogy egy kicsit rá is gázolnak, hogy minél gyorsabban túl legyenek a szabálytalanságon... Időnként hallatszik egy-egy nagyobb fékezés, aztán mégiscsak jobbra fordulnak el. Utána mindig jön egy autó a másik irányból. Tehát olyankor szoktak fékezni, amikor szemből feltűnik egy autó, és elég nagy sebességgel halad ahhoz, hogy ne lehessen csalni.

Akárhonnan is nézzük, nincs rendben ez a dolog. Csoda, hogy még nem történtek itt iszonyú balesetek, hogy még nincsen halálos áldozat, még nem kezdtek röpködni az autók, összetörve a környékbeli házakat, kerítéseket, parkoló járműveket. Ha így megy tovább, előbb-utóbb erre is sor kerül.

Jogunk van azt gondolni, hogy jobb lenne körforgalom nélkül, akár beadványokat is fogalmazhatunk meg ez ügyben, de ha már van, és a gyanútlan sofőrök nagy része szabályosan használja, akkor nem tehetjük az ellenkezőjét, ráadásul egy akkora járművel, amiben akkor sem esne bántódásunk, ha frontálisan ütköznénk valakivel. Persze a kisautók közül is sokan kockáztatnak, az ember a boltba menvén néha azt sem tudja, hogy az út melyik oldalán közlekedjen, milyen irányba figyeljen. Arról nem is beszélve, hogy a környéken bicikliző, rollerező gyermekek milyen veszélynek vannak így kitéve.

Bízunk benne, hogy egy kicsit jobban odafigyelnek az illetékes szervek erre a körforgalomra, még mielőtt valakinek vagy valakiknek nagyon sok pénzébe vagy éppenséggel az életébe kerülne ez az öntörvényű, bűnös felelőtlenség.