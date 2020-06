Végéhez közelít a Kós Károly utca korszerűsítése

Lassította őket, hogy nem mindenkit találtak otthon, no meg a rossz időjárás is, mert sokszor leszakadt a hálózat valahol, és a sürgősségi beavatkozás az első, de azért haladtak. A következő lépés a járdák aszfaltozása lesz, de amíg az Electrica be nem fejezi a bekötéseket (ezek miatt ásták fel a járdákat), nem lehet kivenni a régi villanyoszlopokat – magyarázta az alpolgármester.

Természetesen váratlan munkálat is akadt: néhány házat még csatlakoztatni kellett a szennyvízhálózathoz – ennek felújítása egyébként nem szerepelt az utcajavítási tervben, mert a városi Közüzemek néhány éve európai uniós pályázatból rendbe tette a vezetékeket –, ez is beletelt két-három hétbe. Közben a szennyvízcsatorna is eldugult, ám ennek a Közüzemek üzemeltetési igazgatója, Butyka Elemér szerint nincs köze az utcajavításhoz, építkezési törmeléket nem találtak a vezeték kitisztításánál, csak háztartási hulladékot, magyarán, valaki a lefolyóba dobott valami szemétbe valót.

Tóth-Birtan Csaba végül felsorolta a hátralevő munkálatokat: az Electrica elvonulása után előbb a járdákat aszfaltozzák, aztán az úttest koptatórétegét terítik el, majd a festés és az aknatetők szintezése következik.