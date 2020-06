Erdélyi, magyarországi és hollandiai együttesek részvételével tartották meg a kilencedik zenei fesztivált fogyatékkal élők számára, amely a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány kezdeményezésére jött létre, idén a háromszéki megyeközpontban bejegyzett United by Music Alapítvány is bekapcsolódott a szervezésbe. A virtuális térben megtartott karanténfesztivál pénteki zárónapján együtt énekeltek a sérült zenészek és mentoraik.

A vírus elvitte az együttlét és az együtt zenélés örömét, de azért ne szomorkodjunk – mondta fesztiválnyitó köszöntőjében múlt kedden Makkai Péter, a Diakónia fogyatékkal élőkért cselekvő ágazatának lelkész vezetője, Az Outsider Music Fest elindítója Pál apostolt idézve hangsúlyozta: „Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!” (Filippi 4,4.) Ha az apostol a börtönben zsoltárokat tudott énekelni és Istent dicsőíteni, akkor mi is meg tudjuk tenni ezt a járvány okozta bezártságban is – mondotta. A karanténfesztivál ötlete Olcsvári Tündétől, az Írisz Ház vezetőjétől származott, de a szervezés közös munka volt, sokan felkarolták az ötletet és továbbvitték – emelte ki Makkai Péter. A rendezvényt az elmúlt években a Szent György Napokon tartották, mivel idén ez is elmaradt, különálló eseményként szervezték. A fesztivál mottója: a zene összeköt.

A június 16–19. közötti fesztiválon visszatérőként vett részt a tordasi Szivárvány együttes, beneveztek ajkai, marosvásárhelyi, hollandiai zenekarok, a helyieket az United by Music Alapítvány saját zenekara, a Music Mania együttes képviselte, amely a 2019-ben, első alkalommal megszervezett tehetségkutató verseny eredményeként alakult a legtehetségesebb zenészekből. (A fellépők előadásai megtekinthetőek az United by Music Romania közösségi oldalán).