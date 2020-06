Muntean Felicia Maria gazdasági igazgató fogadta a vendéget, együtt járták be az egységet, főképp a koronavírus járvány miatt szükséges óvintézkedések képezték a megbeszélés témáját. A magas rangú vendég érkezéséről nem tudtak a városházán, senki nem értesítette a látogatásról, senkitől nem kapott meghívót az eseményre – mondta el érdeklődésünkre Gyerő József kovásznai polgármester.

A miniszter valamivel déli tizenkettő előtt lépett be a szállodába. A biztonsági előírások szerint megmérték a lázát, az érték azonban meghaladta a megengedettet. Újra mérték a tárcavezető testhőmérsékletét, ezúttal rendben találták az értéket. Muntean később elmondta: valószínűleg azért volt magasabb a miniszter testhőmérséklete, mert épp akkor szállt ki az autóból. Az árnyékban eltöltött néhány perc alatt azonban a tárcavezető testhőmérséklete normalizálódott – magyarázta.

Miközben a miniszter a szállodában tartózkodott, rendre érkeztek a szálloda első vendégei. Az első autók Kolozs és Beszterce-Naszód megyéből jöttek, négy-négy személlyel. Hiába utaztak együtt több órán át, a szálloda előtt strázsáló, talpig védőfelszerelésbe öltözött személyzet felszólította az érkezőket, tartsák be egymás közt a kétméteres távolságot. Megmérték a lázukat, felvették adataikat, kikérdezték, az elmúlt három napban nem-e volt kapcsolatuk koronavírus- fertőzött személlyel, majd egyenként beengedték az egységbe a fürdővendégeket.

A látogatás végén Violeta Alexandru elmondta, nem véletlenül bukkant fel a Dacia szállodában, az általa vezetett minisztérium képviselői egy időben több, az országos nyugdíjpénztár cégének, a bukaresti székhelyű TBRCM Rt.-nek (Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă) tulajdonába tartozó kezelőközpontoknál tettek látogatást. A Dacia szállodában mindent megtettek, hogy megelőzzék az új koronavírus terjedését, a vendégek megfertőződését. A helyszín biztonságának megtartása kiemelten fontos, mivel ide leginkább idősek, nyugdíjasok érkeznek kezelésre. De mivel a kezelésen lévők kijárhatnak a városba, vagy tünetmentesen érkeznek fertőzöttek, megtörténhet, hogy az elővigyázatosság ellenére is megbetegedik valaki – mondta a miniszter.

Muntean Felicia Maria a maga során elmondta, a járvány hozta tiltások idején nem fogadtak vendégeket (a szálloda intézményesített karanténközpontként működött – szerk. megj.). Most épp a kilencedik széria érkezik a szállodába, velük együtt idén még összesen tíz turnusban fogadnak kedvezményes jegyekkel érkező turistákat. A szálloda befogadóképessége 302 hely, ezeknek legtöbb 55 százalékát – 166 helyet – töltenek be, azért, hogy be tudják tartani a biztonsági távolságot. Így a vendégeket egyesével szállásolják el, kivéve a családokat, közülük ketten is lehetnek egy szobában, az étkezésre is a szobákban kerül sor. A kezelések során ugyancsak betartják a biztonsági előírásokat, minden kezelés után fertőtlenítenek – sorolta a biztonsági intézkedéseket.

A koronavírus-járvány miatti korlátozások idején komoly gazdasági nehézségekkel küzdött az egység – mondta el a gazdasági igazgató. Ebben az időszakban a 75 alkalmazottból 68-an műszaki munkanélküliségben voltak, alapfizetésük 75 százalékát kapták meg. Senkinek nem bontották fel azonban a munkaszerződését, az újraindítást követő három hónapban a fizetések 45,5 százalékát állami támogatásként kapják meg. Jól jön a kormány segítsége, másképp nehezen tudnának helyt állni gazdasági téren – szögezte le az igazgató.