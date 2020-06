Elhalálozás

„Szíve megállt, kínzó nagy fájdalma megszűnt, / Ürességet, mély fájdalmat hagyott bennünk. / Más világba költözött, szemét lehunyta, / feketébe öltözött testét itt hagyta. / Most hófehér ruha ékesíti lelkét, / Szívünkben örökké őrizzük emlékét.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a gyimesközéploki születésű sepsiszentgyörgyi

özv. KOCSIS GIZELLA

(szül. TANKÓ)

életének 78. évében 2020. június 24-én rövid, de türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése június 26-án 13 órakor lesz a római katolikus ravatalozóházból.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Nyugodj békében, drága Mamacska.

A gyászoló család

4317657

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető édesapa, nagytata, dédnagytata, testvér, após, apatárs, sógor, közeli és távoli rokon, jó szomszéd,

id. FERENCZ GÁBOR

84 éves korában hirtelen elhunyt.

Drága halottunkat 2020. június 26-án, pénteken 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a kézdivásárhelyi katolikus ravatalozóházból.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1090

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, szerető édesapa, nagytata, dédnagytata, após, rokon,

jó szomszéd,

id. CSÍKI IMRE

életének 93. évében türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt.

Drága halottunkat 2020. június 25-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a családi háztól a cófalvi temetőben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4317632

„Küzdöttem értetek szívvel és erővel, de mint büszke fák, végül is ledőltem. Most szívemből kérem tőletek, szeressétek egymást, mert én már nem leszek.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér, rokon és ismerős, a homoródalmási születésű

id. SIMÉNFALVI SÁNDOR

életének 75. évében rövid betegség után elhunyt.

Temetése 2020. június 26-án, pénteken 13 órakor lesz a közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes.

A gyászoló család

4317642

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a csíkszentmiklósi születésű sepsiszentgyörgyi

özv. BITAI IRÉN

(szül. ANDRÁS)

életének 84. évében hosszú, türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt.

Temetése 2020. június 25-én 13 órakor lesz a szemerjai református ravatalozóháztól.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Gyászoló hozzátartozói

4317650

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

VERESS ATTILÁRA

halálának hatodik hónapjában.

Nyugodjék békében.

Szerettei

4317654

Könnyes szemmel emlékezünk az illyefalvi NÉMETH IRÉNKÉRE,

aki ma hat hete távozott szerettei köréből.

Emlékét szívünkbe zárva, soha nem feledjük.

A gyászoló család

4317655

Ma nyolc éve volt életünk legfájdalmasabb napja, amikor a drága jó gyermek, a sepsiszentgyörgyi születésű ifj. PULUGOR SÁNDOR eltávozott közülünk, nagy űrt hagyva szívünkben. Napról napra jobban hiányzol. Nyugalmad legyen csendes, emléked áldott.

Halálodba soha bele nem nyugvó édesanyád, testvéreid és azok családja

4317609

Fájdalommal és örök szeretettel emlékezünk drága halottainkra, az uzoni ifj. KUTI KÁROLYRA halálának első, KUTI AMALIÁRA halálának nyolcadik és

id. KUTI KÁROLYRA halálának 35. évfordulóján. Nyugalmuk legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

4317644