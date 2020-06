Reggeli, igazi örömhír

– Hogyan született a Reggeli csendesség?

– Az elmúlt időszakban gyakran hallhattuk, hogy a világjárványnak a sok negatív hatása mellett vannak jó „gyümölcsei” is. Mi a Reggeli csendességet is ilyennek tekintjük. Igazából a karantén ideje alatt született, április közepén. Akkoriban hallottuk, hogy az új helyzet elég sok félelmet, nyugtalanságot okoz a családokban. Többen jelezték, hogy az összezártság, a betegségtől, a nehéz anyagi helyzettől, a kilátástalanságtól való félelem különösen a reggeli órákban, ébredéskor jelentkezik. Voltak, akik fizikai tünetekként írták körül a szorongásukat. Szerettünk volna valamilyen kapaszkodót, igazi örömhírt adni a sok rossz hír mellé. Szerettünk volna segíteni az embereknek, hogy már a nap indításakor Isten igéjét hallgatva találkozzanak az Úrral, és rá tudják bízni az új napot. Tapasztalatból tudom, egyáltalán nem mindegy, hogy reggelente milyen gondolatokkal indítunk. Ha már az ébredés első pillanataiban sikerül Istenre irányítani a tekintetünket, napközben is könnyebb lesz rákapcsolódni az Ő hullámhosszára.

– Hogyan lehet reggel hatkor feltenni egy elmélkedésből, igéből és képi információból is álló lélekemelő buzdítást?

– A Gyulafehérvári Főegyházmegye családpasztorációs központjának több mint huszonötezer követővel rendelkező Face­book-oldala már évek óta jó eszköz arra, hogy a rendezvényeinken kívül is kapcsolatban maradjunk a családokkal. Napi rendszerességgel osztunk meg bátorító gondolatokat, Szentírás- részeket, és a visszajelzésekből azt látjuk, hogy bejegyzéseink sokat jelentenek az oldalt követőknek. Üzenetünk az, hogy a házasság egy férfi és egy nő életre szóló szeretetközössége, hogy ez a kapcsolat szent szövetség, amelynek szerzője és forrása maga Isten, hogy családban élni jó, hogy gyermekeink Istentől kölcsönkapott ajándékok, hogy a hit kegyelem, a család áldás, a gyermek a jövő. Úgy gondoltuk, Facebook-oldalunk jó továbbítója lesz a Reggeli csendességnek, emellett azok számára, akik nem használják a közösségi oldalt, létrehoztunk egy YouTube-csatornát is. Az előre összeállított képes-zenés elmélkedést 6 órára időzítjük, amely a megadott időpontban megjelenik és nézhető, hallgatható.

– Két hónapja napi rendszerességgel dolgozol ezen férjeddel együtt. Mint családpasztorációs munkatársak és mint házastársak hogyan élitek meg ezt a közös munkát?

– A mai kor rengeteg új lehetőséget kínál arra, hogy Isten igéjének örömhíre minél több emberhez eljuthasson. A világháló, a közösségi oldalak, a videómegosztók mind ilyen csatornák. Próbálunk élni a lehetőséggel. Nagy lelkesedéssel kezdtünk hozzá, aztán közben kiderült, a napi jelentkezés nem lesz kis munka. Az együttműködés sem volt mindig könnyű és feszültségmentes, de mivel már évek óta együtt dolgozunk, ismerjük egymás „bogarait”, és könnyebb megoldani egy-egy konfliktust. Erőt adott az a tudat, Isten hívott meg erre a közös szolgálatra, elsősorban érte vállaljuk az azzal járó áldozatot. Öröm volt látni a közös munka gyümölcsét, azt, hogy ha a talentumainkat együtt kamatoztatjuk, szép dolgok születhetnek általa. Sokat jelent számunkra a Reggeli csendességet követők visszajelzése, amelyek mindig megerősítettek abban, hogy szükség van erre a szolgálatra, hisz általa az emberek közelebb kerülnek Istenhez. Többen is írták már, hogy ad egy folytonosságot, biztos pontot a személyes vagy a családi ima életükben.

– Meddig lesz folytatása a katolikus körökben népszerű Reggeli csendességnek?

– Mindig csak egy újabb hétre tervezünk, jövő héten biztosan lesz, aztán majd meglátjuk. Szeretnénk minél tovább fenntartani.