Idén több a kullancs

Az enyhe tél kedvezett a kullancsok elszaporodásának, az állományt lényegesen nagyobbra becsülik, mint tíz-tizenöt éve, ami a talaj menti fagyok hiányával magyarázható – mondta el Kapiller Zoltán István, a Magyar Kullancsszövetség elnöke az M1 tévécsatornán. Más szakértők az esős idő kullancsokra nézve kedvező hatását is kiemelik.

Kapiller Zoltán hangsúlyozta, hogy a kullancsok egyre több betegséget hordoznak. A Pécsi Tudományegyetem kutatói a krími-kongói vérzésesláz-vírust is beazonosították egy Margit-szigeten talált kullancsban – fűzte hozzá, megjegyezve, hogy ez egy rendkívül veszélyes betegség, mivel a megcsípettek a vírust cseppfertőzésen ke­resztül továbbadhatják.

A természettől nem félni kell, hanem fel kell készülni a veszélyeire, ennek megfelelően a túrázásokhoz érdemes kullancseltávolító eszközt is bepakolni – mondta Kapiller Zoltán.

A kullancsoknál február végén, március elején indul meg a nagy tavaszi rajzás, amely egészen augusztus közepéig tart, amikor a kánikula elől pár hétre elvonulnak. A kánikula után megkezdődik egy kisebb lefutású őszi rajzás, amely november végéig is elhúzódhat. (MTI–i.)