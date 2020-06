Az érintettek az invatameseria.ro platformon regisztrálhattak és regisztrálhatnak a továbbiakban is, és böngészhetnek a háromszéki munkaerőpiacot tükröző online szakmai katalógusból, a személyes találkozást megelőzően. Erről a támáról tartottak tegnap sajtótájékoztatót a Nexxon Rt. kézdivásárhelyi székhelye előtt felállított sátorban. „Egyetlen vállalkozás sem tud működni megfelelő szakember nélkül, sajnos azt tapasztaljuk, hogy az oktatás nem tud lépést tartani a munkaerőpiac elvárásaival, ezért volt fontos, hogy végigvigyük a Tanulj szakmát projektünket” – mondotta bevezetőként Édler András György, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, akinek a véleménye szerint megyénkben a szülők fejében kell kicsit rendet tenni, eloszlatni azt a tévhitet, hogy a szakiskola rossz dolog. „Nem láttunk olyan szobafestőt, villanyszerelőt vagy autóbádogost, aki ne tudna munkát találni, de az egyetemet végzettek között bizony sok a folyamatos munkakereső. Jól felszerelt szakiskoláink vannak a megyében, érdemes ilyen irányba elmozdulni” – fejtette ki Édler.

Németországban a diákok hatvan százaléka végez szakiskolát, nálunk, Erdélyben ez pont fordítva van. Változtatni kell nemcsak a szemléleten, hanem szükség van a gyakorlati oldal fejlesztésére is – hívta fel a figyelmet Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. „Egy rendes szakma, ha becsületesen megtanulják és tisztességgel művelik, akkor igenis jó megélhetést biztosít. Ugyanakkor ha valaki szakiskolában végez, nem azt jelenti, hogy ezzel bezáródtak a lehetőségei, mert tovább lehet tanulni, én magam is ezt tettem: erdésztechnikusként felvételiztem és végeztem el a jogot Budapesten. De ismétlem, meg lehet élni itthon a kétkezi munkából. Például itt, a Nexxonnál is van olyan autószerelő, akihez másfél évtizede járok, mert tudom, hogy kiváló szakember, akiben megbízhatok. Ilyen képzett és megbízható szakemberekre van szükség sok területen” – mondta el Tamás Sándor, hozzátéve, hogy a megyei önkormányzat is kiemelten odafigyel a szakoktatás és a felnőttképzés kérdésére. Szeptembertől villanyszerelői képzés is indul például a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközépiskolában, újabb keresett szakma, tette hozzá Tamás Sándor. Mint kiemelte, együttműködésben a kereskedelmi kamarával, az elkövetkező években még nagyobb hangsúlyt fognak fektetni a szakoktatás népszerűsítésére.

Mihálcz Szende Beáta projektmenedzser az uniós forrásból finanszírozott pályázatot ismertette. Mint elmondta, az volt a terv, hogy 150 diákot bevezessenek az autóbádogos, fémmegmunkálás és az elektrotechnika szakmába. Eredetileg 215 diák iratkozott be és járt ki cégekhez iskola időn kívül pluszgyakorlatot végezni, végül 154-en maradtak a programban. Most a végzősöket felkarolva, állásbörzét szerveznek, ugyanakkor létrehoztak egy online platformot, ahol száz diák adatlapja érhető el, ami jó a munkát keresőknek, de az alkalmazni kívánó vállalatoknak is. Kristó Kinga szerint az elmúlt két év alatt sokat beszélgettek a programban részt vevő fiatalokkal, felmérték és tanácsadást biztosítottak számukra. Ösztönzésükre a diákok végiggondolták, hogy milyen karriert szeretnének. A létrehozott platformra eddig száz fiatal adatlapját töltötték fel, ebből 55 diák pontosan tudja, hogy milyen szakmában akar dolgozni, milyen állást keres, 33-an csak a tevékenységi területet tudták megjelölni, 11 diák akar továbbtanulni, egy diák szeretne külföldre menni. „Tévhit, hogy a fiatalok mind elmennének, ez a projekt is azt bizonyítja, hogy ha foglalkozunk a diákokkal, végzősként akár azt is tudják, hogy melyik cégnél szeretnének elhelyezkedni” – fogalmazott Kristó Kinga, a projekt partnerségért és innovációért felelős szakembere.

A Nexxon Kft. évek óta fogad diákokat kézdivásárhelyi és a sepsiszentgyörgyi szervizükben. Vikol Lehel, a szervizekért felelős igazgató kiemelte: a szakemberhiányt ők is tapasztalják, ezért tartották fontosnak, hogy felkarolják a diákokat, a gyakorlat során megismerik az adott szakmát, esetenként meg is szerethetik. Mint kiemelték, alapvető, hogy tudjanak ezekről a lehetőségekről diákok és szülők egyaránt, ugyanakkor a cégeknek sem árt nyitottnak lenni, hogy a tudás átadására is hangsúlyt fektessenek.

A sepsiszentgyörgyi Zambelli Metal a Puskás Tivadar Szakközépiskolával együttműködésben indított hegesztőszakmában duális képzést, ennek oka ugyancsak a szakemberhiány volt – fejtette ki Incze Vilmos. Németországi tulajdonosuk szorgalmazta az onnan hozott duális oktatási mintát, a diákok ösztöndíjat is kapnak. A szakma elsajátításához tanműhelyt létesítettek, a vállalatnál gyakorlati és elméleti oktatást biztosítanak, a 15 diákot három csoportba osztva oktatják. Jók a tapasztalataik, a kiscsoportos oktatásnak köszönhetően jobban oda tudnak figyelni a diákokra, akik ezt értékelik is. „A fiatalok ugyanakkor nincsenek tisztában, hogy egy adott mesterség mit jelent, itt élesben is megtapasztalhatják” – osztotta meg tapasztalatait az igazgató.