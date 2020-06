A megyei kórház ágyakkal ellátott osztályai lassan visszaállnak a régi üzemmódba, jelenleg 126, koronavírus-járvánnyal nem összefüggésbe hozható patológiával beutalt beteget látnak el, ami közel fele a békeidőben elfoglalt ágyaknak (ami átlagban 320–350 pácienst jelent), mivel az 595 ágyas kórházban járványon kívül is korlátozza a teljes kihasználtságot a körforgásban végzett fertőtlenítés – részletezte az intézmény vezetője. A sebészeti, kardiológiai, ortopédiai és neurológiai osztályon már fogadtak betegeket, legkésőbb július 6-án a többi osztály is megkezdi működését és említett időponttól üzembe helyezik a moduláris sürgősséget is a fertőzött és a fertőzés gyanúja miatt jelentkező páciensek ellátására – közölte a menedzser. András-Nagy Róbert hangsúlyozta, nem koronavírusos betegek esetében, amennyiben a beteg állapota ezt megengedi, a rövid és az egynapos beutalásokat részesítik előnyben és tesztelnek minden bent fekvőt.

A megyei kórház menedzsere beszámolt két elindított pályázatról is: az egyiket a fejlesztésügyi minisztériumnál nyújtották be intenzív terápiás eszközökre, amelyeket a koronavírusos betegek kezelésénél használnak, a másik egy olasz és spanyol partnerségben megpályázott támogatás mesterséges intelligenciák alkalmazására, elsősorban az onkológiai betegek ellátásában. Az előbbi értéke 2,8 millió euró, utóbbi 600 ezer euró.