A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke szerint a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés támogatásához nem most kell folytatni a május 7-én megszakadt aláírásgyűjtést, hanem majd csak akkor, amikor az Európai Parlament (EP) által június 19-én megszavazott hat hónapos határidő-hosszabbítást elfogadja az Európai Tanács is és hatályba lép. Izsák Balázs SZNT-elnök ezt egy tegnap közzétett nyílt levélben fejti ki Vincze Loránt RMDSZ-es EP-képviselőnek, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) elnökének, aki az EP múlt heti döntése után az aláírásgyűjtés folytatására buzdított.

Izsák Balázs szerint azonban az EP által megszavazott hosszabbítás csak „egy jogalkotási folyamat tárgyát képező tervezet”, és amíg véglegessé nem válik (legkorábban júliusban), addig a jelenleg érvényes jogszabályokat kell betartani, azaz nem lehet folytatni a koronavírus-járvány miatt megszakadt aláírásgyűjtést, mert nincs jogalap hozzá. Az SZNT elnöke hangsúlyozza: nem kívánnak kibújni a munka alól, hat évig küzdöttek, perre is mentek azért, hogy a kezdeményezést bejegyezzék, az aláírásgyűjtés időszakában is hajtottak (ezt mutatja az 1 300 000 kézjegy is), és a hosszabbításért is változatlan intenzitással dolgoznak, mert meggyőződésük, hogy a koronavírus-járvány negatív hatásai nélkül a hét tagállami kvótát is elérték volna.

Izsák Balázs emlékeztet arra, hogy az Európai Bizottság (EB) „kifejezetten visszautasította”, hogy a hivatalos aláírási felületen módosítsa a már lejárt május 7-ei aláírásgyűjtési határidőt, azt viszont közölte: a jogi kockázatok között szerepel, hogy a május 7-e után gyűjtött aláírásokat nem számítják bele a végeredménybe. Izsák Balázs végül pedig kijelenti: számítanak a FUEN „szervezői, humán- és eszközkapacitásának intenzívebb mozgósítására, szemben azzal, amit e szervezettől az aláírásgyűjtés első évében tapasztaltak”, és biztosak benne, hogy a FUEN tagszervezeteinek segítségével össze fog gyűlni a szükséges számú aláírás más országokból is.

A nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés azt a célt szolgálja, hogy uniós szintű jogszabály szülessen azon régiók kiemelt támogatásáról, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. Ahhoz, hogy a kezdeményezéssel egyáltalán foglalkozzanak az EU döntéshozói, egymillió aláírást kell összegyűjteni, de nem akárhonnan: legalább hét uniós tagállamban el kellene érni egy bizonyos, lakosságarányosan megszabott aláírásszámot, ez pedig eddig csak Romániában, Magyarországon és Szlovákiában teljesült.