Pénteken a délelőtti shakedownnal, azaz a hivatalos edzéssel kezdetét veszi az idei Argeș Rali, amely a hatfutamos országos bajnokság első viadala. Több mint nyolc hónapos versenymentes időszak, illetve egy törölt (Bukovina Rali), két elhalasztott viadal (Hargita Gyöngye és Arad Rali) után rajtol el a látványos autós megmérettetés, amelynek startjánál ezúttal is ott lesz a sepsiszentgyörgyi Szabó Csongor. „Úgy vágunk neki a versenynek, hogy nincs különösebb célkitűzésünk, csak jól szeretnénk érezni magunkat. Kevés tesztlehetőség miatt újra össze akarunk barátkozni az autóval, élvezni és teljesíteni akarjuk a versenyt” – nyilatkozta érdeklődésünkre Szabó, aki egy Ford Fiesta R2-es kormányánál az RC4-es kategóriában lesz érdekelt.

A megszokottól eltérően pilótánk munkáját nem a kolozsvári Rareș Fetean fogja segíteni, a navigátor most az Argeș Rali szervezésében, lebonyolításában vesz részt. „Nem lesz különösebben szokatlan az, hogy ez alkalommal Andreoiu Marcus ül mellettem az autóban, hiszen már többször versenyezünk együtt. Legutóbb 2018-ban a bolgár Rally Sliven 38. kiírásán alkottunk egy csapatot, akkor is hosszú idő után volt ismét a navigátorom, és ha akkor nem volt gond, most sem lesz” – tette hozzá a háromszéki pilóta.

A szezonnyitó Argeș Rali pénteki első napján két, míg szombaton négy gyorsasági szakaszt rendeznek meg, a viadal összhossza 375 kilométer, ebből 105 km a mért szakasz. A 66 egységből (egy éve 77 csapat nevezett a versenyre) álló mezőny fölfelé és lefelé is teljesíti Románia egyik leglátványosabb országútját, a Transzfogarast. „Nem lesz könnyű verseny, többek között azért is, mert a gyorsasági szakaszok eléggé távol vannak a szervizparktól. Mostanság nagyon változó az időjárás, erre még rátesz az is, hogy a hegyek között kell száguldani és így bármikor változhatnak a körülmények. Továbbá a gumiválasztás szempontjából is roppant érdekes lesz ez a rali. A Transzfogarason is kell mennünk, ez pedig hosszú és nehéz, de szép szakasz. Erősen technikás, nagyon oda kell figyelni, főleg a két 27 km-es gyorsaságira (a 3-és és 6-os etap). Ez szellemileg és fizikailag egyaránt kimerítő és nagy kihívást jelent mindenki számára. Remélem, hogy szerencsésebbek leszünk, mint tavaly, legalábbis a gumiválasztás szempontjából. Egy éve elgumiztuk magunkat, a bevállalt kockáztatás rosszul sült el: száraz abroncsokkal versenyeztünk, ám leszakadt az ég, így a gumikat egyszerűen nem tudtam a megfelelő üzemi hőfokra felmelegíteni, és egy idő után már csak azon voltunk, hogy épségben érjünk le onnan” – ecsetelte a szentgyörgyi raliversenyző, aki egy éve harmadik lett az RC4-es géposztályban, a kétkerék-meghajtású autók kategóriájában a hatodik, míg összetettben a tizenharmadik helyen végezett az akkor is szezonnyitónak számító argeși megmérettetésen.

A koronavírus-járvány következtében érvényben lévő hatósági intézkedések szerint a nézők jelenléte tilos a hétvégi versenyen, így a rali szervezői három gyorsasági szakaszt is élőben közvetítenek majd az esemény honlapján (www.raliulargesului.ro).