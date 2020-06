Hitvilág CSERKÉSZÉVZÁRÁS. A sepsiszentgyörgyi 40-es számú Szent György Cserkészcsapat ma 17 órától tartja évadzáró találkozását a belvárosi Szent József-plébánia udvarán, majd 18 órától hálaadó szentmisén vesznek részt. Várják a cserkészeket és a szentmisére a szülőket is.

30 ÉVES A PRO VITA HOMINIS. Kovásznán a Megnemszületettek emlékparkjában a Tímár utca 39/C szám alatt szombaton 15 órától elvégzik a magzat keresztútját, majd hálaadó szentmisét mutat be Péter Arthúr plébános. Várják az érdeklődőket!

VÁNDORBÖLCSŐ-ÁTADÁS lesz a kálnoki református egyházközségben vasárnap a 11 órától kezdődő istentiszteleten. A Vándorbölcső programot Gyarapodó magyarság jeligével indították el néhány éve az Úz völgyében, Csinódon. Azóta sok település csatlakozott. A bölcsőt Kálnokon a gyülekezet tagjai, Zoltáni Attila, felesége, Zsuzsa és a nagytestvér, Magor veszik át érkező második gyermekük ringatásához. A bölcsőt ajándékba kapja az egyházközség, mint a program helybeli elindítója. Szolgál: Szövérffi István, a nyárádmenti Luka-Ilencfalva református lelkipásztora. Ünnepi beszédet mond és átadja a bölcsőt: Szövérffi Melinda tiszteletes asszony, a Vándorbölcső program képviselője.

PAPSZENTELÉS. Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén, hétfőn a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban a 10 órakor kezdődő szentmisén Kovács Gergely érsek pappá szenteli a csíkbánkfalvi Kalányos Ottó, a csíkcsicsói Kelemen Zoltán Arnold és a vicei Pál Áron diakónusokat. A papszentelést online imatérben lehet követni a templom.ro oldalon.

Szabadtéri tűzzsonglőr-produkció

Az M Studio házhoz viszi a minőségi szórakozást. Június 26. – július 14. között szabadtéri tűzzsonglőr-produkcióval várják a sepsiszentgyörgyi közönséget, amelyet a város különböző negyedeiben, terein mutatnak be a társulat tagjai. Részletes program és helyszínek az M Studio Facebook-oldalán, valamint a www.m-studio.ro honlapon. Az előadások 21.30-tól kezdődnek, a produkció időtartama 20 perc. A bemutató ma a főtéren lesz; vasárnap az Állomás negyedben, a román katona szobránál kerül sor a következő előadásra. További előadások: június 30-én, kedden a Nicolae Iorga és az Ág utca között található játszótér mellett; július 2-án, csütörtökön a Mihai Viteazul téren; július 4-én, szombaton a főtéren. (A június 27. és 29., illetve a július 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13., 15. esőnapok, azaz hogyha valamelyik betervezett napon esik az eső, akkor az adott helyszín tolódik egy nappal.)

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A megyeszékhelyi társulat előadásai a múzeumkertben: június 27-én, szombaton 20.30-tól (esőnap: június 28-án 20.30-tól) José Rivera: Felhőtektonika (rendező: Bocsárdi László); június 30-án, kedden 20.30-tól (esőnap: július 1-jén 20.30-tól) Andreea Vălean: Ha fütyülni akarok, fütyülök (rendező: Zakariás Zalán).

Kiállítás

LÁBAS HÁZ. A „PRO PATRIA ET LIBERTATE” – II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választásának emlékére – 1704–2019 című kiállítás Sepsiszentgyörgy központjában július 31-ig látogatható.

EMŰK. A sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban Soó Zöld Margit és Sipos László kiállításai tekinthetőek meg az érvényes közegészségügyi korlátozások betartása mellett július 4-ig keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig.

A SEPSISZENTGYÖRGYI MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótérben újra látogatható Cséfalvay András Jövőnk a sivatagban című kiállítása. Óvintézkedések: a testhőmérsékletet a bejáratnál ellenőrzik, amennyiben az 37,3 Celsius-fok felett van, az érkező a kiállítást nem látogathatja; a bejáratnál kézfertőtlenítőt helyeztek el, ennek használata, valamint a védőmaszk viselése kötelező; a kiállítótérben a tárgyak érintése kerülendő, kivéve a kiállítás kísérőszövegét, amelyet mindenki megőrizhet; emellett javallott a biztonságos távolság megőrzése is.

A KOVÁSZNAI KÁDÁR LÁSZLÓ KÉPTÁRBAN a Háromszéktől Hollywoodig című kiállítás tekinthető meg. Nyitva hétköznapokon 11–16 óráig, belépő: 4 lej felnőtteknek, 2 lej diákoknak, nyugdíjasoknak. A védőmaszk és a kétméteres távolságtartás kötelező.

Fotópályázat

Magyarország Agrárminisztériuma fotópályázatot hirdetett, amelyhez a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros megyei szervezete is csatlakozott. Olyan fényképeket várnak, amelyeken a mezőgazdasági munkák, a vidék, illetve a parasztember mindennapjai vannak megörökítve. A beküldött képeket értékelik, majd a nyertes fényképeket december 5-én az Agrárminisztérium kiállítja az Összefogás Fórum keretében és megjelenteti egy kiadványban is. Fontos, hogy a fotót készítők hozzájárulásukat adják az Agrárminisztérium számára a beküldött képek kiállításához, felhasználásához és publikálásához. A fotókat augusztus 16-ig várják a fotopalyazat@rmgemaros.ro e-mail-címre.

Röviden

KOPJAFAAVATÁS. Szentivánlaborfalván június 27-én, szombaton 10 órától a köztemetőben kopjafák avatásával emlékeznek a falu nevezetes személyiségeire. Várnak minden itthoni és elszármazott falustársat.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek jelezhetők hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon.

FOGADÓÓRA. A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szövetsége újra fogadja tagjait minden pénteken 10–12 óráig, a délutáni ügyfélfogadást megszüntették. A kézdivásárhelyiek és környékbeliek a nyugdíjasklubban keressék a megbízottat. Kérik az érvényes egészségügyi előírások betartását.

A NYUGDÍJASOK SUGÁS SZERVEZETE üdülést szervez Hajdúszoboszlóra július 5–26. és augusztus 23. – szeptember 20. között. Érdeklődni a Lábas Házban lévő székházban vagy a 0267 318 160-as telefonon.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig zajlik az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés. Sepsiszentgyörgy: Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100; Kovászna: Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897; Kézdivásárhely: Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540; Barót: Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168. E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. * Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az iroda ajtajára kifüggesztett szabályzatot.

GOMBAELLENŐRZÉS. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgálat ingyenes.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

LOMTALANÍTÁS. Folytatja lomtalanítási akcióját a Tega Rt., gyűjti a régi ruhákat, ócska bútorokat, a háztartásban fölöslegessé vált limlomot. Ennek részeként zajlik az üvegszüret is: 5 kg palackért, befőttesüvegért 0,5 liter sört adnak a gyűjtőknek. (A síküveget lomként szállítják el!) Ma Bélmezőn, Márkoson, Dobollón és Dobollópatakon lomtalanítanak. z Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. Az elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. z Sepsiszentgyörgyön az üvegeket június 26-án 13–20, illetve június 27-én 10–20 óráig adhatják le a lakók a következő gyűjtőpontoknál: Szabó Kati Sportcsarnok melletti parkoló (Stadion utca); a Penny Market szomszédságában lévő parkolóban; a régi kenyérgyárnál (Kós Károly út); az Állomás utcai buszállomással szemben; a Kálvin téri parkolóban; a hulladékudvarban (Energia utca. 2. szám).

NYÍLT NAPOK A CSEKEFALVI LEVENDULÁSBAN. Július 5-ig várnak mindenkit hétköznap 15–20, hétvégén 10–20 óráig a csekefalvi levendulásban. Belépti díj: 5 lej. Telefon: 0724 071 268.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától naponta 20–8 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (telefon: 0267 351 057, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Bánki Donát utcai Catena (0367 804 709); Kézdivásárhelyen hétvégén a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015), hétfőtől a Gábor Áron téri Ambrózia (0267 360 608); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben naponta 9–12 óráig (telefon: 0267 708 465), a törvényszékkel szembeni Stomatomed – dr. Mester-Nagy-rendelőben (telefon: 0745 791 109) szombaton 11–13 óráig vállalnak sürgősségi ellátást.