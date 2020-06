Az újrakezdés óta nagyon zsúfolt a háromszéki csapat programja, hiszen háromnaponként játszanak, így a mérkőzések között kevés idejük marad a pihenésre és regenerálódásra. A piros-fehér mezesek a folytatásban is sűrű versenynaptár elé néznek. Az FC Viitorul elleni szombati mérkőzést követően július 1-jén az Academica Clinceni, július 5-én pedig a Jászvásári Poli vendégeként kell helytállniuk, ezt követően július 8-án a moldvai együttes elleni kupaelődöntő visszavágója áll az OSK előtt.

Gheorghe Hagi csapata 30 ponttal magabiztosan vezeti az alsóházi rájátszás rangsorát, a második helyen, 7 pontos hátrányban a Leo Grozavu irányította gárda található. Az FC Viitorul az előző fordulóban, hazai környezetben 4–1 arányú győzelmet aratott az FC Hermannstadt felett, de a székelyföldi csapat is begyűjtötte a három pontot Bukarestben az FC Dinamo ellen. A Sepsi OSK és az egyszeres bajnok FC Viitorul az élvonalban eddig nyolcszor csapott össze, kétszer a sepsiszentgyörgyi, háromszor a tengerparti együttes nyert, háromszor pedig döntetlent játszottak. A két csapat legutóbb tavaly no­vemberben mérte össze erejét, akkor a piros-fehér mezesek idegenben 4–1 arányú vereséget szenvedtek.

„Nem volt sok időnk kiélvezni a kupaelődöntőben aratott győzelmet, ugyanis továbbra is sűrű a programunk, a bajnokságban gyűjtött pontokat nézve nincs okunk megnyugodni. Még mindig veszélyben lehetünk, hiszen mindenki látta, ha sorozatban két mérkőzést veszít egy csapat, nagy bajba kerülhet, főleg, ha a rangsorban mögötte állók győznek, így hamar a kiesőzónába csúszhat le bárki. Újabb nehéz meccsünk lesz, talán én mindenki másnál jobban tudom, hogy mit jelent a Viitorul. Nagyon erős csapat, amely nem csak fiatal, hanem tapasztalt játékosokat is foglalkoztat, egy olyan edzővel, aki semmilyen bemutatásra nem szorul, számomra egy példakép. Háromnaponként játszunk, ami azt jelenti, hogy a fáradtság is kiütközik a labdarúgókon, a játékoskeretünk pedig nem népes, ezért is kell nagyon jól átgondolnunk a számunkra sikert ígérő taktikát. Morálisan jól állunk, a két legutóbbi találkozónk nagyon jól alakult, ezeken nyolc gólt lőttünk, de kiegyensúlyozottak akarunk maradni, tisztában vagyunk vele, hogy még sok mérkőzésünk lesz. Továbbra is két versenysorozatban vagyunk érdekeltek, ami sok energiát felemészt, azonban jelenleg örülünk, hogy jó formában vagyunk” – fogalmazott Leo Grozavu vezetőedző.

Az FC Dinamo elleni mérkőzésen piros lapot kapó Răzvan Tincu úgy véli, az FC Viitorul eddig mutatott játékát látva biztosak lehetünk abban, hogy emberpróbáló mérkőzés lesz a szombati találkozó, azt viszont ő is kiemelte, hogy a legutóbbi két meccsen a Sepsi OSK is megmutatta: jó formába lendült. A 32 éves hátvéd szerint az, hogy gólokat lőttek és meccseket nyertek, morálisan felkészítette a labdarúgókat a tengerparti csapat elleni bajnokira.

A felsőházi rájátszás 5. fordulójának programja: Medgyesi Gázmetán–FC Botoșani (ma, 20 óra), Kolozsvári CFR–Craiova (vasárnap, 20 óra), Astra Giurgiu–FCSB (hétfő, 20 óra). Az alsóházi rájátszás 6. fordulójának programja: FC Hermannstadt–Academica Clinceni (ma, 17 óra), Chindia Târgoviște–Jászvásári Poli (szombat, 15.30 óra), Sepsi OSK–FC Viitorul (szombat, 20 óra), FC Dinamo–FC Voluntari (vasárnap, 17 óra). A mérkőzéseket a Digi Sport, a Telekom Sport és a Look Sport/Plus élőben közvetíti. (miska)