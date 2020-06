A koronavírus-járvány miatt nem kerül sor a novemberre kiírt New York Marathonra, valamint a szeptemberben rendezendő Berlin Marathonra sem.

Az Egyesült Államokban a szervezők a döntést a futók, szurkolók, önkéntesek és stábtagok egészségének védelme érdekében hozták. „A New York Marathon törlése hihetetlen csalódás minden érintettnek, de egyértelműen erre az elhatározásra kellett jutnunk az egészségügyi és biztonsági szempontok figyelembevételével” – áll a közleményben. A New York mind az öt városrészét érintő viadalt tavaly 53 640 futó fejezte be.

A németországi verseny szervezői a maguk részéről már áprilisban bejelentették, hogy szeptember 27-én nem kerülhet sor a 47. Berlin Marathonra, miután október 24-ig tilos ötezer főnél több embert megmozgató rendezvényt tartani a német fővárosban. A szerdán közölt döntés hátterében az áll, hogy az év későbbi szakaszában sem tudják megrendezni a viadalt.

A hat nagy maraton közül így a világjárvány miatt három biztosan elmarad ebben az évben: május végén jelentették be, hogy 1897 óta először nem kerül sor a Boston Marathonra, a Tokyo Marathon pedig márciusban alig több mint kétszáz hivatásos futó részvételével zajlott. A londoni versenyt április 26-ról október 4-re halasztották, egyedül a Chicago Marathon szervezői nem jelentettek be semmilyen változást az októberre kiírt verseny kapcsán.