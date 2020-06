Az erdővidéki turizmusért

Barót önkormányzata tavaly csatlakozott a megyében több helyen is – Sepsiszentgyörgyön, Kovásznán, Kézdivásárhelyen, Ozsdolán, Zabolán és Csernátonban – információs irodát működtető egyesülethez. Akkor elhangzott: a társulásból sokaknak fog haszna származni, hiszen a szálláshelyet kínálók mellett a várost népszerűsítő honlapot hoznak létre, Erdővidékről szóló kiadványt jelentetnek meg, illetve felújítják az iroda székhelyének kinézett, évek óta kihasználatlanul álló épületet is az Újsoron.

Lázár-Kiss Barna András polgármestertől megtudtuk, az eltelt időszakban annyi változott, hogy a lottózó melletti, néhai vulkanizáló műhely felújítását elhalasztották, működését az iroda emiatt ideiglenesen a római-katolikus egyháztól bérelt diákdombi épületben kezdi meg.

Az iroda vezetését az a Demeter István fogja ellátni, akiről a polgármesternek nagyon jó véleménye van emberként és – mivel az utóbbi években idegenforgalommal foglalkozott – szakemberként is. „A régi műhely felújítását és irodává alakítását el kellett halasztanunk, mivel ott építkezési engedélyt is be kellett volna szereznünk – az utca felőli részre ablak lesz vágva –, illetve a tetőszerkezet teljes rendbetétele is több időbe telt volna, ezért úgy láttuk jónak, hogy ideiglenes megoldást keressünk. Az irodával együtt indulni fog az Erdővidéket népszerűsítő kiadvány elkészítése is. Nemrég Nyárádszeredában jártam, ahol már elkészült egy hasonló, olyan, amilyent nekünk is jó lenne követnünk: füzetnél vastagabb, könyvnél vékonyabb, a panziók és szálláshelyek mellett ismerteti mindazon értékeket, amit érdemes a vendégeknek megmutatni. Azt remélem, az iroda sokat fog tenni annak érdekében, hogy Barót és Erdővidék ismertebb, elismertebb legyen, a vendégek számának növelése pedig a panziók és az igénybe vehető szálláshelyek potenciálját is növelni fogja. Azért bízok ebben nagyon, mert meggyőződésem, hogy az elkövetkezendő években a kisebb, a koronavírus- és egyéb fertőzéseknek kevésbé kitett tájegységek fognak előnyhöz jutni” – nyilatkozta Lázár-Kiss Barna András.