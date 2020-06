Mint az ügy során többször beszámoltunk, az árkosi birtok örököse, Jankovich-Bésán András javára a Kovászna Megyei Törvényszék 2004 júliusában meghozta az alapfokú ítéletet, mely kimondta, természetben vissza kell szolgáltatni a kastélyt, kápolnát, istállót, továbbá a hozzá tartozó kilenc hektár terület haszonbérbe vehető. A kastélyban működő és a területet használó, 1994-ben létesített Árkosi Kulturális Központ sorozatos közbelépései nyomán nyolc év pereskedés után, 2012 novemberében megszületett a végleges visszaszolgáltatási döntés a Legfelső Ítélő- és Semmítőszéken. Ezután újabb három év pereskedés következett, amíg az időközben elhunyt örökös három gyermeke 2015 szeptemberében birtokba vehette a kastélyt.

A Kopacz Attila által vezetett Árkosi Kulturális Központ számos jogorvoslati kísérlettel igyekezett az örökösök tulajdonjogát megvonatni, az ingatlant visszaállamosíttatni. Semmisségi kérelmet nyújtottak be a Legfelső Ítélő- és Semmítőszékre, de azt visszautasították. Ugyanoda két perújítási kérelemmel is fordultak 2013-ban, majd 2018-ban, utóbb azzal, hogy új, perdöntő dokumentum került elő. Mindkettőt visszautasították. Ezután az alapfokú ítélet ellen éltek perújítási kérelemmel a Kovászna Megyei Törvényszéken, majd ennek a pernek az áthelyezését kérték. A központ és ügyvédje, Ioan Sabău-Pop indokolásként írta, egy olyan per, amely egy korábbi döntés felülvizsgálatáról szól, konfliktusokat, nemzetiségi fellángolásokat, az irredenta múlt iránti nosztalgiát gerjeszt abban a térségben, ahol nyíltan elutasítják a román állam fennhatóságát. A per átkerült a Galac Megyei Törvényszékre, amely 2019 januárjában helyt adott a kérésnek. A Jankovich-Bésán család fellebbezett, a Galaci Táblabíróság azt tavaly novemberben visszautasította. Az ítélet ellen felfolyamodvánnyal éltek az örökösök. Többszöri halasztás után erre az ügyre tett pontot a Legfelső Ítélő- és Semmítőszék tegnap. Kincses Előd tapasztalata szerint Romániában sosem lehet biztos az ember abban, hogy milyen ítéletet hoznak, de ezúttal az igazság kerekedett felül.