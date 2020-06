A tegnapi esemény a koronavírus-járványra való tekintettel szűk körben zajlott. A presbitérium, az átadó bizottság, a községháza, a kivitelező cég képviselői mellett jelen voltak a környező települések református lelkészei, élükön Balogh Zoltánnal, a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye esperesével. A katolikus felekezetet Hölgyes Pál Zsolt Papolcon is szolgálatot teljesítő zágoni plébános képviselte. Az átvétel során a református presbiterek és Váncza Lajos papolci lelkész apróbb észrevételeket tettek. Kovács Ferenc zágoni kivitelező vállalta a hibák javítását. Kis József polgármester elmondta, a területrendezési munkálatokat később fogja elvégezni a községháza.

Az átadást követő szertartás során Váncza Lajos mindenekelőtt Istennek mondott hálát, hogy ez az épület elkészülhetett, ugyanakkor köszönetet mondott mindazoknak, akik a megvalósításban részt vállaltak. „Legyen ez méltó hely arra, hogy a halottnak kijáró végtisztességet mindig méltó körülmények között tudjuk megadni” – fogalmazott a lelkipásztor. A beszéd után a ravatalozóházat a református lelkészek megáldották, Hölgyes Pál Zsolt plébános felszentelte.

Kis József érdeklődésünkre elmondta, ez a negyedik, újonnan épült ravatalozóház Zágon községben. A községközpontban egy-egy ravatalozó épült a magyar felekezetek és az görögkeletiek számára. Papolcon korábban megépült az ortodoxok ravatalozója, most elkészült a magyar történelmi egyházak szolgálatába álló ravatalozó is – sorolta a polgármester. Utóbbi költsége 500 ezer lejre rúg. Nehezen ugyan, de sikerült százezer lejes kormánytámogatást lehívni, ebben nagy segítséget nyújtott Márton Árpád RMDSZ-es képviselő. A zágoni községháza 300 ezer lejjel járult hozzá a költségekhez – számolt be a polgármester.

A papolci református egyházközség 500 tagot számlál. Nagyobb részük idős, a fiatalok közül sokan máshol próbálnak megélhetéshez jutni. Az új ravatalozó a református és a katolikus felekezet számára is nagyon fontos. Az Imreh Albert Közbirtokosság támogatásával korábban épített ravatalozó már nem felel meg a mai követelményeknek – mondta el érdeklődésünkre Kelemen Gyula presbiter, önkormányzati tanácsos.

Hölgyes Pál plébánostól megtudtuk, mintegy harminc katolikust tartanak számon Papolcon. Az utóbbi hat évben három temetése és két keresztelője volt a faluban – sorolta a plébános.