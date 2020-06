Szabadtéri tűzshow-t mutat be az M Studio

Házhoz viszi az M Studio Mozgásszínház a minőségi szórakozást, különleges, tűzzsonglőr produkcióját Sepsiszentgyörgy különböző negyedeiben, terein mutatja be június 26. – július 14. között. Az előadásról Márton Imola társulatvezető nyilatkozott lapunknak.

Az új szabadtéri produkció egy különleges és látványos tűzzsonglőr-előadás, mely a cirkuszi hagyományokból inspirálódva készült, és PYRO címmel először ma este fél tíztől kerül bemutatásra a főtéren.

A továbbiakban más sepsiszentgyörgyi helyszíneken is láthatják majd az érdeklődők az előadást, például az állomás negyedben, a Penny Market parkolójában vagy a Sugás Áruház mögötti játszótéren. Összesen tíz helyszínen játsszák, a kezdési időpont minden helyszínen este fél tíz. Az előadás időtartama 20 perc.

A tűzzsonglőr előadás ötlete több mint tíz évvel ezelőtt, az Uray Péter rendezte Ünnep című cirkuszszínházi előadás próbafolyamata alatt született meg. Ekkor ismerkedtek meg a színészek Molnár Hajnalka tűzzsonglőr révén a poi-technikával, amelyet az évek során a tüzes bot, az ugrókötél, a tenyérfáklya, a legyező és a tűzfújás technikájával egészítettek ki. A produkció zenéje küb_beat & perkucigo munkája, az eseményt támogatja a polgármesteri hivatal és a Bethlen Gábor Alap, partnerek az INdiVINO, a Tein Teahouse és a Penny Market.

Amint a társulat vezetőjétől megtudhattuk, a PYRO nem hagyományos értelemben vett előadás, nem egy rendező, hanem a társulat tagjainak ötletei alapján készült. Korábban volt egy tüzes műsoruk, amit már többször játszottak különböző alkalmakkor, ezt fejlesztették most tovább, új előadó és új eszközök is kerültek bele. Végül is egy háromhetes próbafolyamat során készült a produkció, melyben minden előadónak megvan a maga eszköze, amit sok gyakorlással megtanult biztonságosan használni, a színészek testi épségét tehát nem veszélyezteti a tűz.

Amikor a szükségállapotot bevezették, épp bemutatóra készült az M Studio. Ezzel kapcsolatosan Márton Imola kifejtette: viszonylag nehéz helyzetben vannak, mert nagyon interaktív, a közönség részvételét igénybe vevő előadás lett volna a #partyallinclusive című produkció. Egyelőre még nem döntötték el Cosmin Manolescu rendezővel, hogy megvárják-e, amíg eredeti formájában bemutatható lesz az előadás – erre sajnos nem sok esélyt látnak idén –, vagy átrendezett formában próbálják meg ősszel színre vinni azt. Szerencsére készült egy felvétel az utolsó próbáról, mely alapján viszonylag könnyen rekonstruálható a produkció – tette hozzá a társulatvezető.

A jelenlegi helyzethez alkalmazkodva, az M Studio biztonságos körülmények között kínál minőségi kulturális szórakozást a sepsiszentgyörgyi közönségnek. A PYRO részletes játszási programja megtalálhatók a www.m-studio.ro honlapon, valamint a társulat facebook oldalán.