A levélben egyébként Orbán Viktor megemlékezik Năstase 2001-es budapesti látogatásáról, ahol az akkori két miniszterelnök is találkozott egymással. Ennek eredményeképpen kihirdették és életbe lépett a státustörvény, amely megerősítette a román–magyar jószomszédi viszonyt, és ami azóta is hatással van a Romániában élő magyar közösségek életére. Năstase egyébként felrója, hogy sem a jelenlegi román kormány részéről, sem a Cotroceni-palotából nem érkezett üdvözlet a születésnapja alkalmából. Ezen nem is csodálkozunk, mivel Klaus Iohannis nemrég visszavonta a volt román kormányfő Románia Csillaga Érdemrendjét, és emiatt Năstase jelenleg perben áll az államfővel és Ludovic Orban miniszterelnökkel is. (Transindex)

ÜGYES PÉNZHAMISÍTÓK IS LEBUKNAK. Olyan pénzhamisító bandát fülelt le szerdán a maffiaellenes ügyészség (DIICOT), amely a szakértők szerint minden idők legjobb minőségű hamis műanyag bankjegyeit gyártotta le Romániában. A háromtagú bűnbanda 2014-ben alakult azzal a kifejezett szándékkal, hogy legyártsa a tökéletes 100 lejes bankót. Az elmúlt hat év alatt 17 065 darab 100 lejes címletű bankjegyet „bocsátottak ki”, így az okozott kár 1 706 500 lejre rúg. Az ügyészek és rendőrök által szuperlejnek nevezett hamisított bankjegyek tökéletes hasonmásai az eredetieknek, nagyon jó minőségű polimer alapanyaggal dolgoztak, a hamis bankjegyeken pedig minden biztonsági elemet – mikroperforációkat, irizáló szalagot, színváltó nyomatot stb. – sikerült reprodukálni. Az eredmény pedig olyan jó lett, hogy nem szakavatott szem számára szinte lehetetlen észrevenni, hogy hamisítványok. Az amúgy büntetett előéletű társaság tagjai kis, webkamera nélküli üzletekben vásárolgattak egy-egy üveg vizet és más effélét, és a hamis százasokból visszajáró valódi pénzből éltek. (Maszol)

ELADTÁK VOLNA A CARACALI RÉM AUTÓJÁT. Miközben az elítélt bűnözők illetéktelenül szerzett vagyonának behajtásával nemigen jeleskedik az állam, a caracali rémként ismert sorozatgyilkos autóját eladta volna. Az árverést a sorozatgyilkos egyik áldozatának a családja akadályozta meg: fellebbeztek, és az Olt megyei bíróság kimondta, hogy azt a 2006-os szürke Renault Megane személygépkocsit, amellyel Gheorghe Dincă tavaly nyáron elrabolta Alexandra Măceșanut és Luiza Melencut, nem lehet többé áruba bocsátani. Az Elkobzott Javakat Kezelő Országos Ügynökség egyébként 1033 lejért hirdette meg a már működésképtelen autót, Dincă másik járművét, egy szintén használhatatlan kisteherautót pedig 5017 lejért. Ezt még mindig meg lehet vásárolni. A Renault eladását Luiza Melencu családja támadta meg, aki szerint a gépkocsiban még mindig bizonyítékok lehetnek az üggyel kapcsolatban, a jármű eladása pedig a nyomozás elsumákolásának része. (Főtér)