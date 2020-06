A Sepsi OSK közel egy félidőt emberhátrányban játszva, hatgólos mérkőzésen szerzett pontot hazai pályán az FC Viitorul ellen (3–3) az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság alsóházi rájátszásának 6. fordulójában. A háromszéki és a tengerparti csapat negyedik Sepsiszentgyörgyön játszott meccsén is döntetlen született, mellesleg a piros-fehér mezesek az idényben tizenhatodszor ikszeltek.

A székelyföldi gárda három nappal a kupaelődöntő után, ismét pályára lépett, azonban a kispadról nem Leo Grozavu, hanem Ilyés Róbert másodedző irányított. Az 52 éves vezetőedző a Jászvásári Poli elleni mérkőzés elején kapott piros lapot, miután minősítette Ovidiu Hațegan játékvezető tevékenységét. A meccs után Grozavu két találkozóra szóló eltiltást és 320 lejes pénzbírságot kapott, azonban a büntetés csak a kupasorozatban érvényes, ami azt jelenti, hogy FC Viitorul elleni bajnokin dirigálhatott volna a partvonal mellől, ámbár a Román Kupa-elődöntő visszavágóján és a döntőben csak a lelátóról figyelheti csapatát.

A mérkőzésen hamar góllá érett a vendégek mezőnyfölénye, a 10. percben Gabriel Iancu szabadrúgása után Andrei Artean bal felső sarok fele tartó fejesét Niczuly Roland a felsőléc segítségével hárította, a kipattanót pedig Rivaldinho bólintotta Nicolae Carnat karjára. Andrei Antonie játékvezető büntetőrúgást ítélt, amelyet a góllövőlistát vezető Iancu könnyedén belőtt (0–1). A gól után Fülöp Loránd előtt adódott egyenlítési lehetőség, viszont Cătălin Căbuz védett. Ezt követően Gheorghe Hagi csapata a 17. percben növelte előnyét, Iancu pontrúgását az üresen maradó Virgil Ghiță néhány méterről kapásból, védhetetlenül a hálóba bombázta (0–2).

A folytatásban egy újabb szabadrúgás után Artean is betalált, viszont lesről, így a bíró érvénytelenítette a találatot. A fáradtsággal küszködő házigazdák középpályán több labdát is eladtak, amiket a vendégek kihasználva ellentámadásokat indíthattak, de csak Cosmin Matei lövése talált kaput, Niczuly pedig hárított. A Sepsi OSK a 42. percben váratlanul szépített, Fülöp István szögletét a védők közül kibújó Fülöp Loránd közelről a kapuba pöckölte (1–2).

A székelyföldi csapat jól zárta az első félidőt, viszont rosszul kezdte a másodikat, ugyanis a 48. percben Carnat megkapta a második sárga lapját is, miután a játékvezető szerint az oldalvonal mellett szabálytalankodott Cristian Ganea ellen. Niczuly Roland ameddig tudta, megóvta csapatát az újabb kapott góltól, Cosmin Matei és Rivaldinho veszélyes próbálkozását is védte, az 58. percben azonban a kézdivásárhelyi születésű hálóőr is tehetetlen volt, hiszen egy kontra végén Matei és Iancu összjátéka után, előbbi visszaállította a kétgólos különbséget (1–3).

A gól- és emberhátrányban játszó Sepsi OSK nem adta fel, minden erejével a pontszerzésért küzdött. A 64. percben a csereként beálló Pavol Šafranko ellen szabálytalankodott Artean, így ezúttal a házigazdák jutottak tizenegyeshez, amelyet Gabriel Vașvari gólra váltott (2–3). A piros-fehér mezesek a 86. percben kiegyenlítettek, a szintén csereként pályára lépő Csiszer Balázs jobboldali beadását a jól helyezkedő szlovák csatár a hálóba fejelte (3–3). A hazai csapat az egyenlítés előtt kétszer is tizenegyest reklamált, viszont Paul Iacob kezezésénél és Ghiță szabálytalankodásánál is néma maradt Andrei Antonie sípja.

1. Liga, alsóházi rájátszás, 6. forduló: Sepsi OSK–FC Viitorul 3–3 (1–2). Sepsiszentgyörgy, városi stadion. Vezette: Andrei Antonie (Bukarest). Sepsi OSK: Niczuly – Carnat, Bouhenna, Tincu, Ștefan – Vașvari (Velev, 65.) – Popescu (Ștefănescu, 32.), Fülöp I. (Achahbar, 46.), Kovács (Csiszer, 69.), Fülöp L. – Karanović (Šafranko, 46.). Vezetőedző: Leo Grozavu. Viitorul: Căbuz – Boboc (Dussaut, 56.), Mladen, Ghiță, C. Ganea – Ciobanu, Artean (Iacob, 68.), Achim (De Nooijer, 59.) – Iancu, Rivaldinho (Munteanu, 67.), Matei (Chițu, 67.). Vezetőedző: Gheorghe Hagi. Gólszerzők: Fülöp L. (42.), Vașvari (65. – tizenegyesből), Šafranko (86.), illetve Iancu (11. – tizenegyesből), Ghiță (17.), Matei (58.). Sárga lap: Carnat (11., 48.), Bouhenna (32.), Vașvari (50.), illetve Boboc (36.), Artean (64.). Kiállítva: Carnat (48.).

További eredmények: * felsőház, 5. forduló: Medgyesi Gázmetán–FC Botoșani 0–2 (gólszerzők: Dugandžić 15., Keyta 35.) * alsóház, 6. forduló: FC Hermannstadt–Academica Clinceni 0–1 (gsz.: Patriche 58.), Chindia Târgoviște–Jászvásári Poli 0–2 (gsz.: Luckassen 13., Chacana 90.).

A playoff rangsora:

1. CFR 3 1 0 5–1 36

2. Craiova 3 0 1 7–7 32

3. Botoşani 1 1 3 5–7 27

4. FCSB 1 2 1 8–6 27

5. Astra 1 1 2 3–4 25

6. Medgyes 0 3 2 3–6 25

A playout rangsora:

1. Viitorul 3 2 1 13–9 31

2. Sepsi OSK 1 4 1 10–9 24

3. Clinceni 4 0 2 6–6 23

4. Voluntari 3 2 0 7–2 21

5. Jászvásár 2 1 3 5–5 18

6. Hermannstadt 1 2 2 4–7 18

7. Târgoviște 1 1 3 3–6 17

8. Dinamo 0 0 3 1–5 17

A felsőházi rájátszás 6. fordulójának programja: Medgyesi Gázmetán–Craiova (július 3., 20 óra), FCSB–FC Botoșani (július 4., 20 óra), Astra Giurgiu–Kolozsvári CFR (július 5., 20 óra). Az alsóházi rájátszás 7. fordulójának programja: Jászvásári Poli–FC Hermannstadt (kedd, 20 óra), Academica Clinceni–Sepsi OSK (szerda, 17 óra), FC Voluntari–Chindia Tâgoviște (szerda, 20 óra), FC Viitorul–FC Dinamo (csütörtök, 20 óra).

Barišić és Velev távozik

A Sepsi OSK a napokban közösségi oldalán jelentette be, hogy megválik két játékosától. A horvát Hrvoje Barišić és a bolgár Stefan Velev szerződése is lejár június 30-án, a csapat pedig egyik labdarúgóval sem kívánt hosszabbítani. A háromszéki együttes megköszönte mindkét labdarúgónak a klubért tett erőfeszítéseit, és sok sikert kívánt további pályafutásukhoz.

A 29 éves horvát középhátvéd tavaly nyáron a bosnyák Zrinjski Mostar mezét cserélte piros-fehérre, azóta pedig 15 bajnoki és 1 kupamérkőzésen lépett pályára. Legutóbb februárban az alapszakasz utolsó meccsén, az Astra Giurgiu ellen kapott lehetőséget, az alsóházi rájátszásban pedig mindössze kétszer nevezték a játékoskeretbe.

A 31 éves bolgár középpályás 2018 nyarán érkezett a bolgár Slavia Sofia csapatától Sepsiszentgyörgyre. Az előző idényben 36 találkozón kapott lehetőséget, ezeken egy gólt szerzett, ebben a szezonban pedig 24 meccsen öltötte magára a piros-fehér mezt, azonban újabb találatot nem jegyzett.