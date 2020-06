Elhalálozás

„Küzdöttem értetek szívvel és erővel, de mint büszke fák, végül is ledőltem. Most szívemből kérem tőletek, szeressétek egymást, mert én már nem leszek.”

Fájdalommal, megtört szível tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, férj, édesapa, testvér, vő, rokon, sporttárs és barát,

KARÁCSONY ERVIN

életének 42. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Temetése 2020. június 30-án, kedden 15 órakor lesz a közös temetőben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1741

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, szerető szívű nagymama, dédnagymama, testvér, anyós, keresztanya, rokon, szomszéd, barát, az orbaiteleki

FÁKÓ IDA

(szül. TÓTH ZAKARIÁS)

életének 86., özvegységének 14. évében türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt.

Szerető szíve megszűnt dobogni, dolgos két keze, mely egész életében szeretteiért munkálkodott, örökre megpihent.

Drága halottunk földi maradványait 2020. június 30-án, kedden 14 órakor helyezzük örök nyugalomra az orbaiteleki családi háztól a református temetőben.

Részvétfogadás június 29-én 19 órától.

Emlékét szívünkben őrizzük.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1740

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

özv. ZSIDÓ MARGIT

(szül. CSORJA)

életének 88. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2020. június 30-án, kedden 13 órakor lesz a közös temető ravatalozójából.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1115828

Megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk drága szüleinkre, a zágoni

PATAKI FERENCRE és

PATAKI ILONÁRA haláluk 41. illetve 6. évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

4317643

Ma hat hete kísértük utolsó útjára KULCSÁR LÁSZLÓT.

Ha fizikai értelemben nem is, de tudjuk, hogy mindig velünk leszel a háttérben, csendesen vigyázván ránk. Hiába fognak múlni az évek, kitörölhetetlenül a szívünkben fogsz élni. Nyugodj békében.

Özvegye, fia és lánya

4317683

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk az uzoni

id. BÉRES FERENCRE, aki hat hónapja távozott közülünk.

Szerettei

4317685

Fájdalommal emlékezünk a komollói

id. NIKULA LÁSZLÓRA halálának hatodik hetében. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

1115826