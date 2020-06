A szinkronúszás a medencés, de mondhatnák azt is, hogy az uszodai sportok balettje. A hazánkban még gyerekcipőben járó sportág gyökerei az 1900-as évek elejéig nyúlnak vissza, amikor is az ausztrál Anette Kellerman New Yorkban bemutatta vízi balettelőadását. Azóta a szinkronúszás folyamatosan fejlődött és népszerűsége törhetetlen: 1984-től (Los Angeles) olimpiai sportág lett belőle, 1973 óta világ- (Belgrád) és 1974-től (Bécs) Európa-bajnokságot is rendeznek. De e kis történelmi kitérő után evezzünk hazai vizekre, s ismerkedjünk meg a sport háromszéki képviselőjével.

„Tizenegy évesen kezdtem el a szinkronúszást, miután abbahagytam a balettet. Egy olyan sportágat kerestem, amely kapcsolódik valamelyest a baletthez, és mivel már régóta úszom, e két dolog ötvözéseként jött képbe a szinkronúszás. Sok keresés előzte meg ezt a sportválasztást, hiszen a szinkronúszás nem egy gyakori sportág, de miután láttunk ilyent a brassói uszodában, édesanyámmal úgy gondoltuk, hogy kipróbálhatnám” – idézte fel a szinkronúszással való megismerkedését Turoczki Réka, a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Líceum diákja.

Mivel Sepsiszentgyörgyön ez idáig nincs lehetőség a sportág gyakorlására, Réka Brassóba járt, ahol egy helyi csapat színeiben tevékenykedik. „A brassói Luna Sportklubhoz tartozom, edzőm pedig Ana Cristina Ciuhodaru. Sajnos, jelenleg nagyon kevesen vagyunk a csoportban, mivel több társam is felhagyott ezzel a sporttal a nyolcadik osztályos képességvizsgára való készülődés miatt. Rajtam kívül még csak két U18-as sportoló van, a többiek 8–10 évesek. Átlagban heti két alkalommal edzem, de olykor a három edzés is belefér. Idén több mint három hónapot hagytunk ki, hiszen a koronavírus-járvány miatt bezártak az uszodák. Sajnos, miután újraindult az élet a brassói uszodában, mi nem használhatjuk a létesítményt, mivel nem vagyunk leigazolt sportolók. Ilyen körülmények között most Szentgyörgyön edzünk, hiszen itt beengedtek minket az uszodába. Most heti háromszor edzünk, s időnként a brassói csapattársaim és az edzőm is lejár hozzánk” – nyilatkozta érdeklődésünkre Réka, aki azt is elárulta: édesanyja magyarországi kluboknál is kopogtat annak érdekében, hogy ő tovább fejlődhessen ebben a sportágban.

„Száraz edzéssel kezdődik nekünk egy felkészülési nap. Nyújtunk, spárgázunk, majd jól bemelegítjük a kezünket, a lábunkat, és csak azután ugrunk vízben. Gyors-, mell- és hátúszásban megteszünk jó pár medencehosszt, és azután fogunk neki elvégezni az alapgyakorlatot. Még 2018 áprilisában Marosvásárhelyen volt az első versenyem, amely az első romániai szinkronúszó-viadal is volt egyben. Ott két első helyet szereztem, egyet szólógyakorlatommal, a másodikat pedig a csoportos koreográfiában. Továbbá begyűjtöttem egy második helyezést is a kötelező gyakorlatommal. A következő alkalommal szintén Vásárhelyen ugrottunk medencébe, és akkor is ezeket az eredményeket értem el. Időközben még megfordultunk a magyarországi Székesfehérváron, ahol az erős mezőnyben nem értünk el különösebb eredményt: csoportos koreográfiában hetedikek lettünk, én a szólómmal a századik lettem a 200 indulóból. Idén februárban Dubajban versenyeztünk, ahol az U18-as kategóriában két második helyezés mellett egy negyedik helynek is örvendhettem. A legkellemesebb emlékem a dubaji versenyhez kötődik, hiszen ott kemény mezőny verődött össze, amelynek tagja volt a magyar korosztályos válogatott is” – mesélte sportolónk, aki hozzátette, hogy egy-egy viadalra maguk állítják össze a bemutatandó koreográfiát, és szintén maguk készítik el az úszódresszt is.

Bevallása szerint a hazai versenyeket rendszerint Marosvásárhelyen rendezik meg, mivel csak ott vannak bírók. Ezeken a megmérettetéseken a helyi versenyzők mellett a brassói klubján kívül bukaresti sportolók vesznek még részt, de olykor előfordul, hogy külföldről is érkezik egy-két úszó. „Még nincs nagy érdeklődés a szinkronúszás iránt, de bízom abban, hogy a jövőben lesz. Nálunk még gyerekcipőben jár ez a sport, hiszen csak öt-hat éve űzik Romániában a szinkronúszást, de remélem, ez az elkövetkezőkben változni fog” – fogalmazott a 15 esztendős lány, aki kissé szomorú hangon jegyezte meg: úgy tűnik, számukra véget is ért a 2020-as szezon, mivel lefújták az összes idei versenyt. „Nekünk így most csak a gyakorlás és a következő idényre való felkészülés maradt” – tette hozzá bizakodóan Réka, aki reméli, hogy egyszer próbára teszi magát egy Európa-bajnokságon vagy éppen egy rangosabb világversenyen.