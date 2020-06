KIFARAGTAK EGY REZERVÁTUMBÓL. Szűk volt a hely a rönkszállító kamionoknak, ezért csak úgy kifaragtak a sziklából a Gorj megyei Sohodol-szorosban, amely természetvédelmi és Natura 2000-es minősítésű terület is.

A környezeti őrség a tévében megjelent tudósítás után hivatalból fellépett, és 50 000 lejes bírságot rótt ki a kitermelt erdő tulajdonosára, ám az Obștea Muntele Runcu ezt igazságtalannak érzi, és meg is támadta a bíróságon. Ha el is veszítik a pert, tudják, ki követte el a rongálást, az egyik cég beismerte – jelentette ki Cosmin Arbagic, a tulajdonosi társulás elnöke. (Digi24)

ISĂRESCU IS BESÚGÓ VOLT. 1979-től kezdve működött együtt a hírhedt Securitatéval Mugur Isărescu – állítja a volt kommunista titkosszolgálat irattárát vizsgáló országos szervezet (CNSAS), amely június 16-án kérte a bukaresti táblabíróságtól annak megállapítását, hogy a most 71 éves Isărescu – aki 1990 óta a Román Nemzeti Bank főkormányzója, és ezzel két rekordott döntött: a világ leghosszabb ideje tisztségben levő jegybankigazgatója és Románia leghosszabb ideje tisztségben levő intézményvezetője – besúgó volt és Manole néven jelentett. A kérést június 25-én hozta nyilvánosságra az ítélőtábla. Isărescu – akit nem először vádolnak szekusmúlttal, de mindig visszautasította a gyanúsítást, és eddig nem is tudták rábizonyítani – nem reagált a CNSAS új dokumentumára, főtanácsadója, Adrian Vasilescu azonban azt mondta, hogy a Securitate által felügyelt Világgazdasági Intézet akkori munkatársainak kötelességük volt napi jelentéseket készíteni. (Ziare.com)

ÁDÁZ HARCOS. Az Országos Diszkriminációellenes Tanács igazgatótanácsában szeretne helyet kapni a magyar szimbólumok székelyföldi használata és a magyar feliratok elleni pereiről ismert Dan Tanasă blogger, a Méltóságért Európában Polgári Egyesület elnöke. A blogger egyike annak a 26 jelöltnek, akik a szervezet kilenctagú vezetőtestületében megüresedő hét hely egyikére pályáznak. Tanasă egy blogbejegyzésében jelentette be szándékát, s ugyanakkor szomorúságának is hangot adott amiatt, hogy „párttagság nélkül mit sem ér a diszkrimináció leküzdéséért végzett 12 évi munkája”. A Kovászna, Hargita és Maros megyei románok civil fóruma csütörtökön nyílt levélben kérte a parlamenti pártokat, hogy támogassák Tanasă megválasztását. A bloggert olyan aktivistaként mutatta be, aki jelentős tapasztalatra tett szert a számszerű kisebbségben élő székelyföldi románok jogainak védelmében. (MTI)