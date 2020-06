A hétvégi ballagássorozatot a Székely Mikó Kollégium kezdte, és miként az ünnepség, az osztályfőnöki óra is rendhagyó volt. A három osztály három helyszínen – a belvárosi református templom, az unitárius templom és a vártemplom gyülekezeti háza udvarán – gyűlt össze reggel, ahol Kedves Laura, Pénzes Ágnes és Krecht Gyöngyvér osztályfőnökök szellemi útravalóval látták el tanítványaikat, majd együtt vonultak be a vártemplom új gyülekezeti házának udvarára. A hagyományokhoz hűen két előkészítő osztályos diák kongatta az iskola kisharangját, őket követte a nyolcvankét székely ruhás ballagó, akik együtt énekelték az iskola himnuszát a Dombora Anna vezette kórussal.

Meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél – idézte a 138. zsoltárt Bucsi Zsolt, a vártemplom református lelkésze. Azt mondta a végzős diákoknak, olyan volt az útjuk, mintha egy hegyet másztak volna meg, minek során együtt érkeztek meg egy menedékházhoz, és onnan visszanézve látják, kik voltak az útitársaik, kik bátorították őket. Ezért ez a visszapillantás egy hálaadás tulajdonképpen. Azt látjátok, Isten is ott volt veletek, vezetett titeket – mondotta. A lelkipásztor kitért arra, hogy a vártemplom mindig szeretettel fogadta a mikós diákokat, és azt kívánja, ez a hely továbbra is legyen számukra olyan, ahol erőt merítenek. „Legyen Isten igéje erőforrás számotokra” – zárta gondolatait Bucsi Zsolt.

Kondor Ágota iskolaigazgató megemlítette, hogy százhatvan évvel ezelőtt a vártemplom közelségében kezdte meg működését az alma mater, de éppen a szombati ballagás napján volt százötven éve annak, hogy az iskola főtéri épületének letették az alapkövét. Párhuzamot vont az építésbe befektetett munka és a diákok munkája között, és hangsúlyozta, azok az alapok, amit a tanulók a tanárokkal közösen letettek, amit a Székely Mikó Kollégiumtól kaptak, jó útravaló az életben. „Legyetek boldogok, és ezért mindennap tegyetek, keressétek azt, ami inspirál” – üzeni a ballagóknak Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, akinek levelét Ambrus Zsombor önkormányzati képviselő olvasta fel. A végzősök nevében Damokos Beatrix búcsúzott, aki tizenkét pontban foglalta össze a diákélet maradandó pillanatait és a néhány jó tanácsot. „Hozzuk ki magunkból a legtöbbet, álljunk ki igazunk mellett, és vegyük tudomásul, hogy a jövő a miénk, amely olyan lesz, amilyenné mi alakítjuk” – mondotta.

A díjözön nem csak attól volt kivételes, hogy akár több iskolára valót is kiosztottak a három osztály diákjainak, hanem a felsorolt eredmények területenkénti változatossága is megérdemli a megemlítést. A reál tantárgyaktól a magyar nyelv és irodalomig, a természettudományoktól az üzleti tudományokig, a különböző sportágakig széles a skála, gyakran éppen egy jó matematikus jeleskedik fociban, kosárlabdában, kóruséneklésben is.

Évfolyamelső és az iskola aranydiplomása Miklós Csenge, aki Roth Aporhoz és Tök-Dietrich Norberthez (ezüstdiplomás) hasonlóan tízes általánossal végzett (mindhárman A-osztályosok), a másik két osztály legjobbjai Bernád Mária Aida és Bálint Gergely. Az elmúlt évekért köszönetet mondott Szőke Szabina, Dobra Hanna Barbara pedig verssel, a kórus énekkel köszöntötte az ünneplő közösséget.