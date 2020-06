A nyolcadikosok nem javítottak

Következő írásunk

Ötven év múlva a világ lakosságának alig 4 százaléka fog Európában élni, ha a jelenlegi tendenciák megmaradnak – mondotta Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, sajtótájékoztatóján azt is bemutatva, hogy Románia hol áll az Európai Bizottság (EB) által 2011 és 2019 között készített kimutatásban. Az elöljáró felhívta a figyelmet arra, hogy a népességfogyás gazdasági következményekkel is jár, ezért és kultúránk fennmaradásáért is ösztönözni kell a gyermekvállalást.