Én is tudnék jósolni

Sajnos, olyan világban élünk, amikor azt sem tudjuk, ma mi történik vélünk, nemhogy mit hoz a holnap. Például a legelismertebb tudományos szakemberek sem tudják, hogy lesz-e ennek a koronavírus-járványnak második hulláma, és ha igen, mikor. A világ orvostudósainak nagy része a járvány elleni védőoltáson dolgozik, ők sem tudják, mikor lesz belőle valami. Javasolnám, a tévéstúdiókba hívjanak meg kártyavetőket, mert ők pontosabb jóslatokkal is előállhatnak, mint a politikusok vagy más szakértők.

Mivel nem tudok eligazodni a tudományos és áltudományos információk dzsungelében, kénytelen voltam én is máshonnan beszerezni információimat. Nagyon megtetszett, hogy hozzáértők naponta olvasnak ki valami szívderítőt a csillagok állásából. Így jövendöltek már ősidők óta a hadvezéreknek is. A csel az lehetett benne, hagy mindkét hadvezérnek ugyanaz a jós javasolta egy csata elkezdését, és tudta, hogy egyik veszít, de mindkettőnek azt mondta, hogy győzni fog. A vékonyabb pénzűnek persze csak hazudta a jóslatot, így vezette harcba.

Most, amikor az év fele már eltelt, és nem látjuk a holnapot, én is nekiálltam tanulmányozni a csillagok állását. Bevallom, Skorpió vagyok, amit sokan tudnak rólam, attól függetlenül, hogy sejtenék, mikor születtem (okt. 24). Olvasom a számomra felállított horoszkópban, hogy 2020-ban a Skorpió életében a szenvedély kerül reflektorfénybe, amelynek köszönhetően számos izgalmas eseményre, fontos felfedezésre és érdekes találkozóra számíthatok.

És akkor vegyük sorra: valóban elég izgalmas esemény nekem idén ez a koronavírus-járvány, és a végén még kiderül, hogy a jóslat beteljesedik, és a COVID-19-re előállított vakcina majd a nevemhez fűződik. Most éppen szintén a megjósolt érdekes találkozókra várok. „A szerelemben 2020 rendkívül szenvedélyes év lesz a Skorpió számára. Bár nem jellemző Önre a hűtlenség, de minden esély megvan rá, hogy hiába él párkapcsolatban, hajlamos lesz házon kívül is keresni a boldogságot” – jósolja a horoszkóp. Ezt nem részletezem, mert a végén még megtudja a feleségem, és abból semmi jó nem sül ki. Viszont azt tudomására hozom, amit a munkával és az anyagiakkal kapcsolatban jósolnak nekem. Tele leszek energiákkal, hatalmas aktivitásom lesz, komoly üzleti partnerekkel, munkáltatókkal, befolyásos emberekkel fogok találkozni, akik jelentős szerepet fognak játszani karrieremben. Nem tudom, hogy ez miként történhet meg, mert én már nem akarok újabb karriert megvalósítani, hiszen a legfontosabbat elértem: nyugdíjas vagyok. Nagyon örvendek, hogy a jóslat szerint ez az év nem hoz jelentős változást egészségem szempontjából. De állítólag megváltozhatnak a nézeteim a testemről, lelkemről és elmémről való gondoskodásról. Hát a testemnek enni adok, a lelkemért imádkozom, az elmémmel meg legfennebb elmegyek egy elmeorvoshoz. A júliusi horoszkópomat is érdemes volt tanulmányozni. Ebből nem említek mást, csak azt, hogy arra figyelmeztet: nincs kizárva, hogy július végén olyan személlyel találkozom, akit kizárólag a pénztárcám érdekel. Úgyhogy óvakodni fogok a zsebtolvajoktól.

Ezután megnéztem a heti horoszkópot is, amely hiába kecseget újabb karrierlehetőségekkel, nem vállalok új munkákat.

E csillagjósolgatásba én is besegítenék, ha olyan személlyel hoznának össze a csillagok, aki ért állásukhoz és járásukhoz. Sokkal részletesebb prognózisokat tudnánk összeállítani. Mert én javasolnám, hogy korosztályok szerint jósoljuk meg a jövőt, csecsemő figyelmébe ajánlhatnánk például, hogy édesanyja stresszes állapota miatt csökkenhet a számára juttatott anyatej mennyisége és édessége. A diákoknak meg, hogy örülhetnek, mert az iskolák szeptemberi megnyitása a koronavírus és az egészségügy együttállása miatt bizonytalan, mint a macska vacsorája, amelyiket a holdra ugató kutya hangja kerget el tányérja mellől. Az egyetemistáknak olyasmit, hogy a diplomától csak úgy tudnak megszabadulni, ha egyáltalán nem mennek vizsgázni.

A középkorúak elég jól állnak jóslatilag, de feltétlen külön kellene foglalkozni az idősek életkilátásaival is. Például megjósolhatnánk, hogy a héten van-e esélye valakinek, hogy rég betervezett műtétjét elvégezzék, és ha kórházba kerül, lenne-e olyan szerencséje, hogy ne kapja el az ott terjedő koronavírust. Aztán lehet tippelni arra is, hogy reggel elfelejt-e felkeni vagy nem, és az öregotthonban milyen újabb szerelmi kalandok várnak rá.

Esetleg a kormánynak is besegíthetnénk különféle prognózisokkal, például, hogy a Vénusz és a Mars, valamint a pénzügyminiszter Cîțu és a Nemzetközi Valutaalap együttállásának következtében mikét alakul Románia fizetési mérlege. Vagy Iohannis és Orban együttállása miként befolyásolja a megáradt folyók szintjének és az életszínvonalnak a csökkenését.

Ezek a jóslatok sokkal hamarabb megvalósulnak, mint azok, amelyeket őméltóságuktól hallunk napestig.