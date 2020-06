Aszfaltút készül Csernáton és Torja között

Fábián Sándor megbízott községvezető arról számolt be, hogy eddig is létezett egy Felsőcsernátont Torjával összekötő út, erre kerül most aszfaltburkolat. A 3,9 kilométer hosszú útszakaszon a kivitelező cég az aszfaltozás előtt alapoz és megépíti az átereszeket. A kavicsozás után az aszfaltozás következik, amire koptatóréteg kerül. A polgármester szerint őszre elkészül az út. Amint ezzel végeznek, a Dúlók utcájának egy rövid szakaszára is új aszfaltréteg kerül, hiszen az is része a pályázatnak.