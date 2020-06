Virágos szépségverseny másodszor

Második alkalommal hirdeti meg Sepsiszentgyörgy önkormányzata a legszebben gondozott lakókörnyezetek vetélkedőjét. A versenyre idén nem csupán a lakónegyedek zöldövezeteivel, hanem erkélyekkel, illetve kapuk előtti virágoskertekkel is be lehet nevezni.

A pályázat a tömbházuk környékét, erkélyüket, illetve portájuk külső részét ápoló, virágokkal és más dísznövényekkel ékesítő lakóknak és lakótársulásoknak szól. Az elismerés mellett – amely egy kifüggeszthető tábla – a pályázaton értékes nyereményeket is kínálnak. A győztesek elsősorban újabb dísznövényeket és kertészeti vásárlási utalványokat kapnak, de a három kategória első három helyezettjének személyre szabott szolgáltatáscsomagot is felkínálnak, amelyet a város kulturális és szabadidős létesítményeiben lehet majd felhasználni, a fődíj pedig egy 12 férőhelyes, zárható biciklitároló. A vetélkedő nem csupán a sepsiszentgyörgyieknek szól, hanem a szépmezői, kilyéni és szotyori polgároknak is. Jelentkezni július 24-ig a varosimazs@sepsi.ro címen lehet pontos névvel, címmel, telefonszámmal, és természetesen a versenybe benevezett zöld­övezet legalább három, nagy felbontású fényképével.