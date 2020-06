Díjazták a civileket, önkénteseket

A díjátadó ünnepség Kádár Zsuzsa, a United by Music Románia Alapítvány tehetségkutatója győztesének hegedűjátékával kezdődött, ezt követően pedig Bereczki Kinga elmondta, hogy immár nyolc éve díjazzák az év civil szervezetét, mely mindenekelőtt azzal a céllal történik, hogy nyilvánosságra hozzák, „mennyi fontos dolog történik környezetünkben a civil szervezetek szintjén és egyéni kezdeményezésre is, milyen sok ember végez fontos önkéntes munkát a helyi közösség érdekében”. Az Év Civil Szervezete pályázati kiírására idén tizenöt civil szervezet nevezett be, melyhez hasonló magas érdeklődés eddig még nem volt.

A benevezett civil szervezetek és azok sikeres tavalyi programjainak bemutatása hosszú ideig tartott, pedig mindegyikről csak röviden beszélt az elnök. Mint elhangzott, a Kálnoky Ludmilla Egyesület történelmi emlékhelyeinket népszerűsítette, a Zöld Nap Egyesület az egészséges életmód alapvető kellékét, a mozgást, a Diakónia Alapítvány Ergon munkaközvetítő irodája fogyatékkal élőket segített munkahelyekhez, a Kőrösi Csoma Sándor Egyesület igen változatos programkínálattal a kiváló tudós emlékét ápolta, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság makrogazdasági témájú előadást szervezett. A Gál Lajos Futókör a szentgyörgyi félmaratonnal nevezett be, a Gondviselés Segélyszervezet az erdővidéki tűzkárosultak megsegítésével, akik közül tavaly egy bibarcfalvi férfinak építették újjá a házát, a Háromszéki Közösségi Alapítvány egy Csíki negyedi elhanyagolt tömbház és lakóközösség átformálását, felzárkóztatását vállalta fel, a Kendu Egyesület a testi fogyatékkal élők számára kínált lehetőséget a sportolásra, közösségi mozgásra, a Pro Schola Kulturális és Nevelési Egyesület II. Rákóczi Ferenc emlékét ápolta rengeteg embert megmozgató villámcsődületekkel. A Romániai Magyar Közgazdász Társaság Kovászna megyei fiókszervezete egy izgalmas szakmai előadásával nevezett be, az Amőba Alapítvány a gyengébben tanulók érettségi felkészítőivel, a Salvatore Egyesület óvódásoknak tartott ismeretterjesztő előadásaival, a Máltai Szeretetszolgálat mozgáskorlátozottaknak szervezett nyári táborával, a Vinca Minor Egyesület pedig a Büdös-hegy napjára szervezett környezetnevelési programjaival.

„Ezek a programok saját forrásokból, pályázatokból, önkéntes munkából jöttek létre, tartsuk itthon adóink két százalékát, és ilyen programok megvalósulásában kamatoztassuk őket” – hangsúlyozta végezetül Bereczki Kinga.

Ezután a zsűritagok és a zsűrizés folyamatának rövid bemutatása következett, mint megtudhattuk, az elbírálás fő szempontjai a mozgósított emberek száma, valamint a kezdeményezés társadalmi haszna volt. Az Év Civil Szervezete a Diakónia Keresztyén Alapítvány lett az Ergon – Speciális Munkaerő Közvetítő, Információs és Tanácsadó Központ által megvalósított programjával. Az 1000 lej értékű fődíjat a Bertis cég ajánlotta fel. Különdíjat kapott még a Kőrösi Csoma Sándor Egyesület, és minden jelölt oklevelet vehetett át.

Az év önkéntesét kiválasztó zsűritagokra is nagyon nehéz feladat várt. Amint Czilli Balázs, a Kovásznai Művelődési Ház igazgatója a zsűri nevében elmondta, mindig azt a jelöltet tartották alkalmasnak a díjra, akiről épp olvastak, hisz „egy év alatt mindnyájan annyi munkát végeztek a közösség érdekében, ami másnak öt évre is elég lenne”. A hat benevezett személy közül végül hárman is elnyerték az Év Önkéntese díjat, mindhárman kiemelkedően fontos, példaértékű önkéntes tevékenységet folytatnak. Sepsiszék képviseletében Toró Attila, a sepsiszentgyorgy.info kulturális hírportál működtetője az erdők védelmében kifejtett tevékenységéért, Erdővidékről Pájer György Szabolcs a rászorulók, nehéz helyzetben lévők segítése terén végzett munkájáért, Kézdiszékről pedig Kis Emese az ifjúsági programok, öntudatra nevelés és hagyományőrzés terén kifejtett tevékenységéért kapta a díjat. Az 500 lej értékű díjakat a T3 és a MultiNr. nyomdák, valamint a ProVitam magánkórház ajánlotta fel. További jelöltek voltak az Év Önkéntese díjra: Barabási Erika, a Kálnoky Ludmilla Egyesület titkára, Székely Emőke, a Kézdivásárhelyi Sportegyesület tagja és Salamon Ferenc Sándor magyar szakos tanár, helytörténész.

A díjak átadása után a CIVEK zárt körű tisztújító közgyűlésére került sor.