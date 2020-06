Az alakulat megnyerte mindkét nyolcadik körbeli meccsét is, a pontvadászatot így veretlenül (mindössze két elvesztett szettel), 15 pontos előnnyel fejezte be. A képzeletbeli dobogó második fokára a Nemes/Péter/Mátyás összetételű trió állhatott fel, még azután is, hogy a szezonzárón két kudarcot könyveltek el. Kisebb meglepetésre bronzérmes lett a Kelemen/Rétyi kettős, amely mindössze egy ponttal előzte meg a Debreczeni/Buslig/Kertész triót.

A 8. forduló eredményei: Kelemen/Rétyi–Cimpoi/Muntean/Baciu 3–0, Cimpoi/Muntean/Baciu–Balázs/Demeter/Kurtuly I. 3–0, Balázs/Demeter/Kurtuly I.–Kelemen/Rétyi 0–3, Máthé/Farkas–Nemes/Péter/Mátyás 2–1, Nemes/Péter/Mátyás–Rusandu L./Bucsi/Rusandu A. 1–2, Rusandu L./Bucsi/Rusandu A.–Máthé/Farkas 0–3, Antal A./Nagyoláh–Truczki/Gurau/Moldován 2–1, Truczki/Gurau/Moldován– Debreczeni/Buslig/Kertész 0–3, Deb­reczeni/Buslig/Kertész–Antal A./Nagyoláh 2–1.

A végső sorrend: 1. Máthé/Farkas (46–2) 46 pont, 2. Nemes/Péter/Mátyás (31–17) 31 pont, 3. Kelemen/Rétyi (30–18) 30 pont, 4. Debreczeni/Buslig/Kertész (29–19) 29 pont, 5. Rusandu L./Bucsi/Rusandu A. (24–24) 24 pont, 6. Antal A./Nagyoláh (16–32) 16 pont, 7. Balázs/Demeter/Kurtuly I./Vass (16–32) 16 pont, 8. Cimpoi/Muntean/Baciu (13–35) 13 pont, 9. Truczki/Gurau/Moldován (11–37) 11 pont.

A díjkiosztóra pénteken kerül sor, a folytatás pedig ősszel várható. (t)