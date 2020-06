Következő írásunk

Igor Matovič szlovák miniszterelnök trianoni emlékbeszédének jelentőségét sem eltúlozni, sem lebecsülni nem okos dolog. Öröm már az is, hogy egy utódállamban a megalázás szándéka nélkül beszéltek Trianonról. Ennek jelentősége annál is nagyobb, mert a szlovák közbeszédben eddig ezt a témát mélységes hallgatás övezte. A beszéd több ponton egybecsengett Székely János szombathelyi megyés püspök pünkösdkor elmondott, nagyrészt Trianonról szóló prédikációjával, de azokkal a gondolatokkal is, amelyeket a Charta XXI megbékélési mozgalom tíz éve képvisel. Az alábbiakban vázlatosan kiemelem a beszéd kulcsfontosságúnak vélt pontjait.