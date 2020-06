Újabb napközi otthonok nyitnak ki

Sepsiszentgyörgy régi, patinás épületében szájmaszkokat készítenek elő az alkalmazottak számára, hőmérőzést felnőttek és gyermekek részére, fertőtlenítenek, száműzik a csoportok termeiből a fölösleges tárgyakat, papírokat, plüssjátékokat, számolják, naponta hányszor kell kezet mosniuk a gyermekeknek a program alatt. Szokatlan tevékenységek, szokatlan szervezés, alkalmazkodás egy olyan helyzethez, amit eddig nem tapasztaltak – részletezi Pethő Enikő, a sepsiszentgyörgyi Benedek Elek Napközi Otthon vezetője. Szerdától ők is nyitnak, asszisztensek várják a kapuban a gyermekeket, dajkák kísérik el őket a csoportterembe, ahol öten-hatan játszhatnak csak együtt, be kell tartani a meghatározott távolságot. A gyermekek nem hozhatnak otthonról játékot, alvópárnát, cumit, csak pizsamát és azt hetente cserélik. A játéktermekben egyéni szigeteket alakítanak ki, és aki azon átmegy, tudnia kell, milyen szabályok érvényesek – mondta az igazgató. Játékosan kívánják megtanítani a gyermekeket ezekre a szabályokra, hetek óta készülnek rá, hisz aki egy csoportba bemegy, ott tölti a napját, ott uzsonnázik és ebédel, megvan a saját asztala, ágya. Vegyes korosztályú csoportok alakulnak ki, ennek is megvan az előnye, sőt, más óvodákból is érkeznek gyermekek, akiknek a szülei dolgoznak – mondotta. Pethő Enikő úgy véli, amit a gyermekek védelméért megtesznek, az a szülők védelmét is jelenti. Az óvodavezető lapunknak elmondta, nem lesz könnyű olyan helyzetben működtetni az óvodát, amikor a gyermekeken kívül az alkalmazottakat és a szülőket is védeniük kell egészségügyi szempontból, de a helyi önkormányzat anyagi támogatásával minden szükséges védőfelszerelést és fertőtlenítőszert meg tudtak vásárolni, készen állnak a gyermekek fogadására. Az intézmény vezetője hangsúlyozta, azokat a gyermekeket részesítették előnyben a vakációs program tekintetében, akiknek mindkét szülője dolgozik, a két év alatti gyermekeket, testvéreket otthon nevelő édesanyákat türelemre kérték, az ő nagyobb gyermekeiket is befogadják, ahogy erre lehetőség lesz.

Szerdától öt-hat gyermekkel foglalkoznak egy teremben, nincs átjárás a csoportok között, ki ahová érkezik, délután onnan megy el – ezek a szabályok. Pethő Enikő úgy véli, ezek betartásával nem csak a gyermekeket, hanem a szülőket, az egész közösséget is védik, ezért mindent megtesznek azért, hogy óvodájuk egészségügyi szempontból biztonságos legyen mindenki számára. Húsz óvónő, két asszisztens, két dajka, két szociális munkás és két konyhai személyzet áll munkába a Benedek Elek Napközi Otthonban, ugyanannyian kezdenek, mintha nem harminc, hanem az óvoda teljes befogadóképességét jelentő kétszáz gyermek nevelését, ellátását biztosítanák – mondotta az igazgató. Többször kell szellőztetni, a beltéri és kültéri játékokat megmosni, fertőtleníteni, szárítani, olyan napi teendők merülnek fel, amelyekkel eddig nem találkoztak. Pethő Enikő azt mondta, a vakációra bejelentkezett harminc gyermekért éppen olyan felelősséget kell vállalniuk, mint tanév közben a több mint kétszázért, ezért nem különös, hogy alkalmazottjaik teljes létszámával indítanak. Nem lesz könnyű, hisz olyan szervezést igényel a járványügyi biztonsági előírások betartása, amelyekre nincsenek felkészülve, de Pethő Enikő igazgató szerint a szülőkkel együtt vállalható mindaz, ami a gyermekek és az érintett családok biztonságát jelenti.