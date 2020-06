Jó vizet Barótnak

Lázár-Kiss Barna András polgármester szerint az előterjesztés elfogadásával a tanácstagok a város jövője miatt kiemelten fontos lépést tettek: népjóléti szempontból elengedhetetlen, hogy jó minőségű víz jusson el a lakók otthonaiba. „Olyan beruházás része lettünk, amit saját forrásból soha nem tudtunk volna megoldani, ezért nem is értem, hogy a néppártos tanácstagok miért nem támogatták a társulást. Jó minőségű, tiszta és iható vízhez jut nemcsak Barót, hanem mindegyik falu is” – nyilatkozta.



Barót érdekét szolgálja?

Dimény László néppártos tanácstag úgy ítélte meg, a pályázat és az annak hátterében meghúzódó érdekek átláthatatlanok, ezért nem tudta támogatni a polgármester előterjesztését. „A pályázatról jóformán nem mondtak nekünk semmit. Nem tudjuk, mikor kezdenék a munkát, a pénzkeretből melyik településen mennyit költenek, illetve mi valósul meg általa, és mikor fejezik be. Bár néhány számot adtak volna, amelyekből kitetszik, milyen előnyre számíthatunk, azokért pedig milyen árat kell fizetnünk… A vízházat veszni hagyják, akár a strandot? Néhány év alatt teljesen elavult, kidobott pénz az egész? A víz Sepsiszentgyörgyről érkezik, vagy máshonnan biztosítják? Barótról fogják Bodosba felpumpálni a vizet? És ha igen: milyen ára lesz annak? A községek is beállnak a megyei vízszolgáltatóhoz? Bardoc is? Én nem hiszem, hogy mindent jól átgondoltak és mégis úgy ítélték meg, a város érdeke, hogy ebben a pályázatban részt vegyünk. Szerintem Barót – és igenis Erdővidék – érdeke az lenne, ha helyi szinten működtetnénk egy vízszolgáltatót, és nem a megyével közösködünk. Nekünk abból még soha jó nem származott” – érvelt az ellenzéki tanácstag.



Szükség van a modernizálásra

Fazakas András Levente, az Aquacov Közösségfejlesztő Egyesülete elnöke úgy fogalmazott, nagyon örvend, hogy az erdővidéki város tanácsosai a társulás mellett tették le a voksukat, mert kár lenne, ha – akárcsak néhány éve – ebből a jelentős összegű fejlesztésből Barót ismét kimaradna. Hamarosan számba veszik, hol, milyen beruházásra van szükség, majd záros határidőn belül a vízszolgáltatást is átveszi a Közüzemek. Mint mondotta, tisztában van azzal, hogy ezt a barótiak közül nem mindenki akarja, de ez olyan feltétel, amiben nem lehet alkudni. A baróti beruházás tízmillió euróra rúg, egy új minisztériumi határozat alapján egységesen hatszázalékos önrészt kell biztosítani. Az egyesületi elnök szerint nem feltétlenül annyit kell a helyi önkormányzatnak kifizetnie, hiszen már többször volt rá példa, hogy a megyei tanács részben vagy teljesen átvállalta az ilyen jellegű költségeket.

Az Aquacov volt elnöke, a baróti Váncza Tibor is a pályázatban való részvételt támogatja. Úgy vélte, minden józanul gondolkodónak be kell látnia, a jelenlegi helyzet senkinek nem kedvez. A vízminőség kritikán aluli, a rendszer elavult és a helyi szolgáltató a hibák kijavításához szükséges felszereléseknek is híján van. „Igaz, hogy olcsó a baróti víz, de milyen áron? Elég egy kiadósabb zápor, és a csapból zavaros víz folyik, ha pedig tisztábbnak tűnik, akkor a tisztításhoz használt szerektől szó szerint ragad minden. A vízház elavult, sőt, mondhatni, már eleve rosszul volt tervezve, a vízszűrő homokja rég megérett a cserére, a szippantóautónak és az egyéb felszerelés zömének múzeumban lenne a helye, de nálunk még napi szinten használják őket. Ha nem modernizálunk, néhány éven belül minden használhatatlanná válik. Nem azt mondom, hogy hamar, sőt, az is lehet, hogy mire a végére érünk, eltelik hét-nyolc év, de a munkát el kell kezdenünk. Barót és a hozzá tartozó falvak számára létfontosságú, hogy ebben a hatalmas, százmillió eurós nagyságrendű, megyei szintű fejlesztésben partnerek legyünk” – jelentette ki.