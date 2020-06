Előnyben a szakmunkások

Bár a sepsiszentgyörgyi Valkes Kft. valamint az esztelneki RHM készruhagyár is tömeges elbocsátásokat hajtott végre, munkatársaikat fokozatosan küldik el tevékenységük szűkülése függvényében, a dolgozók kisebb csoportokban jelentkeznek be – számolt be a kialakult helyzetről lapunk megkeresésére az intézményvezető. Több ágazatban gondot okoz az üzleti forgalom járvány miatti csökkenése, az ügyfelekkel való kapcsolattartás. Ennek következményei most mutatkoznak meg, és van, ahol nem tartják érdemesnek folytatni a munkát. Kovásznán múlt csütörtökön jelezte egy fafeldolgozásban érdekelt cég, hogy beszüntetik a munkát, onnan 24 embert küldenek el. Kérdésünkre, hogy mi lesz a helyi munkaerőpiacon állás nélkül maradtak sorsa, az igazgató úgy fogalmazott, a jól teljesítők jobb eséllyel indulnak, akárcsak azok, akik valamilyen képzettséggel rendelkeznek. Nincs ugyan háromszáz szabad állás, mint korábban, de a Háromszéken meghirdetett 150 munkahelyre kizárólag szakmát ismerők jelentkezését várják – fejtette ki Kelemen Tibor. A turizmus, a kereskedelem, az építkezés és a fuvarozás azok az ágazatok, ahol folyamatosan szükség van munkásokra – jelenleg segédpincért, konyhai kisegítőt, járművezetőt, recepcióst, targoncakezelőt és benzinkúti dolgozót is keresnek –, diplomásoknak, felsőfokú végzettségűeknek azonban elvétve ajánlanak elhelyezkedési lehetőséget, esetleg állami intézményeknél, ahol nyugdíjazás miatt fordul elő üresedés.

Háromszéken jelenleg 3,7 százalék a munkanélküliségi mutató, a hivatalosan nyilvántartott álláskeresők száma megközelíti a 3200-at.