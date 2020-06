Mától ismét fogad látogatókat az Incze László Céhtörténeti Múzeum – jelentette be tegnap dr. Dimény Attila múzeumvezető. Az intézmény kiállítóterei március 10-én zártak be a járvány miatt, most újra várják a látogatókat.

Mától az intézmény újra nyitva áll. Az előírásoknak megfelelően a látogatóknak arcmaszkot kell viselniük, a bejáratnál pedig testhőmérsékletet is mérnek. Április közepétől a múzeumban lázas munka zajlott, a földszinti nyolc termet újították fel, a beavatkozás június első felében ért véget, három hete a múzeum hat alkamazottja pedig azon dolgozott, hogy a régi tartalommal, de egy kicsit megújítva minden ismét a helyére kerüljön. Néhány termet átalakítottak, megcserélték a tizenegy mesterséget – ezek közt kilenc céhes mesterséget – bemutató alapkiállítást. A fazekasságot bemutató tárlat a régi formájában került vissza helyére, ahogy azt annak idején Incze László megálmodta, de a következő – a városban 1572-ben alakult céhet magáénak tudó tímár mesterséget bemutató kiállítás – már változott, ide kerültek a bőrfeldolgozás következő szintjét képviselő cipész- és csizmadia mesterség anyagai is. Ebben a teremben lehet a legnagyobb látogató közönséget fogadni – hangsúlyozta a múzeumvezető. A kovácsműhely változatlanul került vissza a régi helyére. Új terembe költözött a mézeskalácsosságot bemutató tárlat – a hagyományos barna pogácsát, valamint a Farkas-, Kósa- és Szántó-féle süteményeket bemutató anyag az új térben jobban érvényesül, de itt alakítottak ki megfelelő sarkot az intézmény múzeumpedagógiai foglalkozásainak is. A kalapos mesterséget bemutató tárgyak is nagyjából változatlanul kerültek vissza a régi helyükre.