GAZDÁNÉ OLOSZ ELLA KÉPZŐMŰVÉSZETI GALÉRIA. A művésznő reprezentatív alkotásaiból álló gyűjteményes kiállítás a kovásznai Városi Művelődési Házban a városi könyvtár órarendje szerint (keddtől péntekig 9–17, szombaton 9–14 óráig) újra megtekinthető. A belépés ingyenes.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A megyeszékhelyi társulat a múzeumkertben július 2-án, csütörtökön 20.30-tól (esőnap: július 3., 20.30) Pintér Béla: A sütemények királynője című előadást játssza Pálffy Tibor rende­zésében

Tánc

SZABADTÉRI ELŐADÁSOK. A Székely Nemzeti Múzeum kertjében játszott szabadtéri előadására júliusban is várja közönségét a Háromszék Táncegyüttes. A Rézhúron című produkció július 4-én, szombaton 18 és 20 órától (esőnap: július 5-én, vasárnap 18 és 20 órától), illetve július 10-én, pénteken 18 és 20 órától látható újra (esőnap: július 11-én, szombaton 18 és 20 órától). Zenei szerkesztés: Fazakas Levente, koreográfia: Tekeres Gizella, Melles Endre, színpadi szerkesztés: Ivácson László. Jegyeket hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig a központi jegyirodában, illetve előadások előtt egy órával a helyszínen lehet váltani. Teljes árú jegy: 20 lej, kedvezményes jegy: 10 lej.

A nézők beléptetése a járvány­ügyi protokoll miatt már 17.30, illetve 19.30 órakor, fél órával a kezdés előtt megkezdődik, helyfoglalás az érkezés sorrendjében. Mindannyiunk egészségének védelme érdekében a járványügyi előírások betartása – így a szájmaszk viselése is – kötelező.

Szabadtéri filmvetítések

Sepsiszentgyörgyön az idei film­vetítések helyszíne a Kónya Ádám Művelődési Ház szomszédságában levő ’56-os park lesz. A lehetőségekhez mérten július közepéig a Filmtett Egyesület támogatásával az utóbbi évek sikeres magyar játékfilmjeiből vetítenek ötöt, melyek között lesz vígjáték, szatíra, krimi-dráma és thriller is. Esőnapokat is terveznek. Az e heti program: július 2., csütörtökön 21.30-tól Drakulics elvtárs (2018). Esőnap: július 3., péntek.

A vetítések 21.30-tól kezdődnek, jegyeket 10, illetve 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani mától péntekig 14–22, esőnap esetén szombaton 20–22 óráig. A filmvetítéseken a részvétel a jelenleg érvényben levő egészségügyi előírásoknak megfelelően történik: az udvarba való belépéskor testhőmérsékletet mérnek, a helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik a megfelelő távolságra kirakott székeken. Arcmaszk viselete ajánlott.

Tűzzsonglőr-produkció

Az M Studio július 14-ig szabadtéri tűzzsonglőr-produkció­val várja a sepsiszentgyörgyi közönséget a város különböző negyedeiben, terein: július 2-án, csütörtökön a Mihai Viteazul téren; július 4-én, szombaton a főtéren. (Július 3., 5. esőnapok: hogyha valamelyik betervezett napon esik az eső, az adott helyszín tolódik egy nappal.) Az előadások 21.30-tól kezdődnek, a produkció időtartama 20 perc. Részletek az M Studio Facebook-oldalán, valamint az m-studio.ro honlapon.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adása: 6 órától napindító gondolatok, 6.15-től zsolozsma – reggeli dicséret, 6.40-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 7 órától szentmise Nagyváradról; 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 9.20-től dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Bátorság, ne féljetek! – Giosanu Leonárddal; 12.55-től műsorismertető.

Hirdetések, gyászjelentők

* Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, a megjelenés dátumával/dátumaival együtt, és kattintson az ott megadott linkre. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva (a webáruházakhoz hasonló módon) bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

* Az apróhirdetési, illetve reklámirodánk mától a megszokott program szerint tart nyitva: hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig. 16, illetve 14 (pénteken) óra után, kérjük, használja a honlapunkon (www.3szek.ro) elérhető online apróhirdetési szolgáltatásunkat. Délután a szerkesztőségben személyesen 16 és 17 óra között kizárólag gyászjelentőt fogadunk el. Háromszék

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (telefon: 0267 351 057, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron téri Ambrózia (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

HUMOR. Hosszabb kényszerszünet után ma 18 órakor várnak minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház kertjébe.

A SZÍVBETEGEK sepsiszentgyörgyi egyesülete megbeszélésre hívja tagjait július 2-án, csütörtökön 17 órára a sepsiszentgyörgyi stadion bejáratához.

ELMARAD a péntekre meghirdetett Gépgyártók napja Sepsiszentgyörgyön.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában folytatja szerkesztőségünkben a szerdánkénti ingyenes jogi tanácsadást. A körülményekre való tekintettel a jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben, kérjük, küldjenek felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot is.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig autóra szerelhető kis székely zászlót is lehet kapni a nagy méretű zászlók, lehúzósok, illetve történelmi könyvek mellett.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodájában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. * Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett szabályzatot.

TELEKKÖNYVI HIVATAL. Újraindult az ügyfélfogadás a megyei kataszteri és telekkönyvi hivatalnál. Azok az ügyfelek – magán- és jogi személyek –, akiknek felhasználónévvel és jelszóval hozzáférésük van az országos kataszteri adatbázishoz, továbbra is élhetnek az online ügyintézés lehetőségével. Kéréseket hétfőtől csütörtökig 8.30–14, pénteken 8.30–13 óráig fogadnak, az igényelt dokumentumokat hétfőtől csütörtökig 11–16, pénteken 9.30–13.30 óráig lehet átvenni. Szükség esetén a megyei kataszteri hivatal vezetőségéhez is fordulhatnak az érdeklődők. A különféle beadványokat továbbra is e-mailben vagy postai úton fogadják. Cím: 520008 – Sepsiszentgyörgy, 1918. december 1. út 3. szám; telefon: 0267 314 578, 0267 312 288; e-mail: cv@ancpi.ro, www.ancpi.ro; tájékoztató jellegű, online telekkönyvi kivonatok: ePay.ancpi.ro.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR ma, csütörtökön és pénteken 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról egyelőre csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro., copii@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.