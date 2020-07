A piros-fehér mezesek továbbra sem lazíthatnak, hiszen a folytatásban három idegenbeli mérkőzésen kell bizonyítaniuk. Grozavu legényeinek az Ilfov megyei csapat elleni összecsapás után a Jászvásári Poli együttesével kell kétszer is farkasszemet nézniük, előbb a pontvadászatban, majd a kupaelődöntő visszavágóján. A Sepsi OSK és az Academica Clinceni az alapszakaszban már kétszer találkozott. Az odavágón Eugen Cebotaru tizenegyesére Goran Karanović válaszolt, majd a sepsiszentgyörgyi visszavágón Leo Grozavu csapata 4–0 arányú győzelmet aratott, Marius Ștefănescu kétszer, Fülöp István és Gabriel Vașvari egyszer-egyszer volt eredményes. A háromszéki gárda 24 ponttal az alsóházi rájátszás rangsorának harmadik, a Clinceni egypontos hátrányban annak negyedik helyét foglalja el.

„Egyértelműen nehéz mérkőzésünk lesz. Az alsóházi rájátszásban a gólkülönbség miatt egyelőre elvesztettük a második helyet, azonban vissza kell szereznünk. Amíg több csapat van mögöttünk, addig nyugodtabbak lehetünk, ez pedig a meccseken is érződhet. A Clinceni az elmúlt három mérkőzését megnyerte, és nem kaptak gólt. Egy olyan csapattal játszunk, amely az utóbbi időben kiváló mentális állapotba került, a játékosok összetartó egységet alkotnak. Nem könnyű háromnaponként játszani, egyáltalán nem volt szünetünk, viszont vannak olyan csapatok, amelyek legalább egy keveset pihenhetnek, amíg Román Kupa-meccsek vannak. Úgy gondolom, hozzászoktunk a megterhelő menethez, jól érezzük magunkat, hiszen ez a szakmánk, én személy szerint élvezem, hogy sűrű a versenynaptár. Az egyetlen, ami zavar, az a számtalan ellenünk elkövetett hiba, és szeretném, ha ennek egyszer és mindenkorra vége lenne. A legutóbbi három meccsünkön rendre a mi kárunkra hibáztak a játékvezetők, és ezt nem könnyű elviselni, a játékosokat is befolyásolja pszichikailag, hiszen fáradtak, mert háromnaponként játszunk. A román bajnokságban még sem a gólvonal-technológiát, sem a videóbírót nem vezették be, a téves bírói döntések miatt pedig többször is hátrányba kerültünk, mert folyamatosan ellenünk hibáznak” – nyilatkozta Leo Grozavu vezetőedző, aki ezen a mérkőzésen is a lelátóról figyelheti a labdarúgókat, ugyanis a Hivatásos Labdarúgó Liga szerint a kupában kapott kétmeccses eltiltást a bajnokságban is letöltheti.

Fülöp Loránd szerint kemény dió lesz a Clinceni elleni találkozó. Az ellenfelük sorozatban három mérkőzést nyert, ami a csapatmorált megnövelte. A 22 éves labdarúgó kiemelte, a Sepsi OSK a legutóbbi három meccsen 11 gólt szerzett, jól érzik magukat, pszichikailag is rendben vannak. Clinceni ellen is játszani akarnak, nem védekező taktikával lépnének pályára, és döntetlenre sem hajtanak, hiszen győzni szeretnének. A középpályás nagyon örül, hogy az elmúlt két találkozón góllal segíthette csapatát, mert ez a teljesítmény neki is önbizalmat adott, és reméli, a folytatásban is jó formában játszhat.

Az alsóházi rájátszás 7. fordulójának további programja: FC Volun­tari–Chindia Tâgoviște (ma, 20 óra), FC Viitorul–FC Dinamo (holnap, 20 óra). A mérkőzéseket a Digi Sport, a Telekom Sport és a Look Sport/Plus élőben közvetíti.

További eredmények, felsőházi rájátszás, 5. forduló: Kolozsvári CFR–Craiova 2–3 (gólszerzők: Deac 60., Vinícius 70., illetve Koljić 9., Mihăilă 55., Cicâldău 87.), Astra Giurgiu–FCSB 3–2 (gólszerzők: Alibec 36., 80., Seto 52., illetve Popescu 18., Man 29.). (miska)