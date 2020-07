Szennyvízből jósolnak

A szakértő felidézte: először Budapesten kezdték vizsgálni a koronavírus örökítőanyagának koncentrációját a szennyvízben, majd megyeszékhelyeket és egyre több vidéki várost is bevontak a vizsgálatba. A cél az, hogy az ország teljes területéről legyenek mintáik. Hetente vesznek mintát a telephelyeken, így látható lesz a tendencia, a vírus-örökítőanyag koncentrációjának változása. Mint magyarázta, az örökítőanyagot a tünetekkel rendelkező és a tünetmentes fertőzöttek egyaránt ürítik. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy egy-két héttel azelőtt, hogy megjelennének az első beazonosított fertőzöttek, a szennyvízben megnő az örökítőanyag-koncentráció. Ez pedig nagy időnyereség az egészségügynek, hogy felkészülhessen a betegek fogadására – mondta.

Vargha Márta szólt arról is: fertőzni képes vírusrészt a szennyvíz nem tartalmaz, csak örökítőanyagot. A szennyvizet a telepeken még meg is tisztítják, és csak azután kerül vissza a természetes vizekbe, így ott biztosan semmiféle kockázatot nem jelent. A természetes vízben fürdés tehát nem veszélyes – mondta. A strandok, uszodák vizének fertőtlenítésére használt klórmennyiség is biztosan elpusztítja a koronavírust, ezeken a helyeken ugyanakkor ügyelni kell a megfelelő, 1,5 méteres távolság megtartására a strandolók között – tette hozzá a szakértő.